Турнір стартує 16 вересня

Стали відомі учасники та розклад Кубку України з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію Хокею України.

Турнір пройде у форматі групового етапу з 16 по 19 вересня. За нього поборються «Сокіл», «Кременчук», «Одещина», «Дніпро» та «Шершні».

Групи Кубку України з хокею

Група А: «Кременчук», «Одещина», «Дніпро»

Група B: «Сокіл», «Шершні»

У фінальний поєдинок вийдуть переможці груп.

Розклад поєдинків

16 вересня. 17:30 за Києвом. «Кременчук» «Дніпро»

17 вересня. 12:00 за Києвом. «Дніпро» «Одещина»

17 вересня. 17:30 за Києвом. «Сокіл» «Шершні»

18 вересня. 12:00 за Києвом. «Шершні» «Дніпро»

18 вересня. 17:30 за Києвом. «Одещина» «Кременчук»

19 вересня. 12:00 за Києвом. Фінал

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