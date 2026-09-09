Відомі учасники та розклад Кубку України з хокею
Турнір стартує 16 вересня
Стали відомі учасники та розклад Кубку України з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію Хокею України.
Турнір пройде у форматі групового етапу з 16 по 19 вересня. За нього поборються «Сокіл», «Кременчук», «Одещина», «Дніпро» та «Шершні».
Групи Кубку України з хокею
- Група А: «Кременчук», «Одещина», «Дніпро»
- Група B: «Сокіл», «Шершні»
У фінальний поєдинок вийдуть переможці груп.
Розклад поєдинків
- 16 вересня. 17:30 за Києвом. «Кременчук» «Дніпро»
- 17 вересня. 12:00 за Києвом. «Дніпро» «Одещина»
- 17 вересня. 17:30 за Києвом. «Сокіл» «Шершні»
- 18 вересня. 12:00 за Києвом. «Шершні» «Дніпро»
- 18 вересня. 17:30 за Києвом. «Одещина» «Кременчук»
- 19 вересня. 12:00 за Києвом. Фінал
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