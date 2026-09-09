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Відомі учасники та розклад Кубку України з хокею

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Відомі учасники та розклад Кубку України з хокею
Кубок України з хокею стартує 16 вересня
фото: пресслужба ФХУ

Турнір стартує 16 вересня

Стали відомі учасники та розклад Кубку України з хокею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію Хокею України.

Турнір пройде у форматі групового етапу з 16 по 19 вересня. За нього поборються «Сокіл», «Кременчук», «Одещина», «Дніпро» та «Шершні».

Групи Кубку України з хокею

  • Група А: «Кременчук», «Одещина», «Дніпро»
  • Група B: «Сокіл», «Шершні»

У фінальний поєдинок вийдуть переможці груп.

Розклад поєдинків

  • 16 вересня. 17:30 за Києвом. «Кременчук» «Дніпро»
  • 17 вересня. 12:00 за Києвом. «Дніпро» «Одещина»
  • 17 вересня. 17:30 за Києвом. «Сокіл» «Шершні»
  • 18 вересня. 12:00 за Києвом. «Шершні» «Дніпро»
  • 18 вересня. 17:30 за Києвом. «Одещина» «Кременчук»
  • 19 вересня. 12:00 за Києвом. Фінал

Раніше збірна України дізналась календар на Чемпіонат світу з хокею, який стартує для синьо-жовтих 14 травня 2027 року. 

Теги: хокей

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