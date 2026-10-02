Воротар закинув шайбу через весь майданчик у Національній хокейній лізі

Непересічна подія відбулася за океаном на старті регулярної першості

Голкіпер «Рейнджерс» Ігор Шестьоркін потрапив до клубу воротарів-бомбардирів Національної хокейної ліги. Про це повідомляє «Главком».

Напередодні росіянин доклався до розгрому «Тампи-Бей» (5:1). Саме страж воріт «синьосорочечників» відзначився останнім голом у поєдинку. Під завісу зустрічі, коли «Лайтнінг» зняли воротаря Шестьоркін виконав влучний кидок через весь майданчик.

Воротар «Рейнджерс» став першим голкіпером, який відзначився голом у нинішньому сезоні НХЛ. У попередній кампанії нетипових шайб не було. Натомість у позаминулому сезоні голи до свого активу записали Філіп Густавссон («Міннесота») і Алекс Недельковіч («Піттсбург»).

Шестьоркін став лише 12-м воротарем, який закинув шайбу суперникам. Рекордсменом залишається колишній голкіпер «Філадельфії» Рон Гекстолл. Він оформив два голи.

До слова, «Кароліна» тріумфувала в Кубку Стенлі після паузи на 20 років. «Гаррікейнз» переграли «Вегас» у фінальній серії сезону. Вирішальну перемогу чемпіони оформили на виїзді.

Нагадаємо, раніше НХЛ анонсувала матчі в Німеччині. У тамтешній Дюссельдорф вирушать «Оттава» та «Чикаго». Поєдинки заплановані на 18 грудня і 20 грудня.