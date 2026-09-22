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Екснардеп закликав не блокувати теплотрасу на Теремках і потрапив у скандал

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Екснардеп закликав не блокувати теплотрасу на Теремках і потрапив у скандал
Активісти блокують роботу техніки під час будівництва теплотраси на Теремках
фото з Facebook-сторінки олександра Черненка

Черненко закликає мешканців Теремків припинити блокувати будівництво резервної теплотраси і погодитися на компроміс з КМДА

У Києві знову загострився конфлікт довкола будівництва резервної теплотраси на Теремках. Колишній народний депутат Олександр Черненко закликав мешканців до компромісу, однак його заява викликала хвилю обурення в соціальних мережах: кияни звинувачують владу у брехні, знищенні дерев і шантажі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Черненка у Facebook.

За словами Черненка, будівництво резервної теплотраси є критично важливим для району, адже у разі пошкодження ТЕЦ-5 під час зимових російських обстрілів без тепла можуть залишитися понад 200 тис. киян – 183 житлові будинки, три лікарні та близько 20 навчальних закладів.

Екснардеп стверджує, що раніше завдяки діалогу з громадою проєкт доопрацювали та погодилися зберегти близько 160 дерев, проте зараз окремі активісти знову блокують будівельну техніку.

«Холоди наближаються, тому роботи потрібно завершити вчасно, а не в авральному режимі вже після початку російських атак на енергетичну інфраструктуру столиці... У цій ситуації всім потрібна холодна голова, щоб узимку не отримати холодних батарей. Блокуючи техніку сьогодні, варто усвідомлювати наслідки», – заявив Черненко.

Допис Олександра Черненка
Допис Олександра Черненка
скриншот

Як відреагували на допис кияни

Допис політика викликав хвилю жорсткої критики з боку місцевих мешканців та активістів. У коментарях дописувачі заперечують факт досягнення будь-якого компромісу з КМДА та звинувачують міську владу в тому, що під приводом підготовки до зими насправді знищується зелена зона.

Кияни наголошують, що робітники продовжують нищити дерева кранами, хоча трасу можна було прокласти поза насадженнями. Крім того, дописувачі звертають увагу на маніпуляції з термінами, адже за документами проєкт розрахований аж до 2027 року, тож до цих холодів його фізично не завершать. Також люди висловлюють сумніви щодо здатності існуючої котельні витримати навантаження без попередньої реконструкції та дорікають мерії за відсутність чесного діалогу з громадою.

Допис політика викликав хвилю жорсткої критики з боку місцевих
Допис політика викликав хвилю жорсткої критики з боку місцевих
скриншот
У коментарях дописувачі заперечують факт досягнення будь-якого компромісу з КМДА
У коментарях дописувачі заперечують факт досягнення будь-якого компромісу з КМДА
скриншот
Дописувач висловлює сумнів щодо здатності існуючої котельні витримати навантаження без попередньої реконструкції
Дописувач висловлює сумнів щодо здатності існуючої котельні витримати навантаження без попередньої реконструкції
скриншот

Наразі конфлікт на місці проведення земляних робіт триває, а місцеві мешканці вимагають від столичної влади зупинити знищення паркової зони та переглянути проєкт.

Що відбуваєтьсяна Теремках

Конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Магістраль має забезпечити резервне теплопостачання у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Вона обслуговуватиме 183 житлові будинки, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків. У межах будівельного коридору місто планувало видалити 662 дерева, з яких 56 мали пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити. Після завершення будівництва влада обіцяла благоустроїти територію та висадити нові дерева й кущі. Водночас місцеві жителі вимагали надати документи, що обґрунтовують вирубку.

До протестувальників приходив Петро Пантелеєв і сторони домовилися про зустріч у вівторок, 11 серпня, де міська влада має повідомити про подальші рішення щодо робіт. Під час зустрічі мешканці Теремків та представники міської влади домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні.

11 вересня у Київській міській державній адміністрації запропонували доопрацьований проєкт будівництва теплової мережі на Теремках у Голосіївському районі. Роботи на його основі дадуть змогу зберегти близько 160 дерев. Натомість вирубці підлягають близько 10 дерев, ще частину – кронують.

21 вересня на Теремках розпочалися роботи з огородження території під майбутню теплотрасу, що спричинило суперечки між місцевими мешканцями. Частина жителів виступала проти будівництва через загрозу знищення зеленої зони, тоді як інші підтримували проєкт задля забезпечення будинків теплом узимку. Для завади проїзду спецтехніки окремі містяни лягали на землю, після чого працівники «Муніципальної охорони» силоміць відтягували протестувальників із зони проведення робіт.

До слова, скандал із вирубкою понад 600 дерев під будівництво теплотраси на Теремках висвітлив проблему видалення зелених насаджень у столиці. Громадська ініціатива «Голка» проаналізувала відкриті дані Департаменту захисту довкілля КМДА та з’ясувала, скільки дерев у Києві отримали дозвіл на видалення за останні півтора року і чим випадок на Теремках вирізняється з-поміж інших.

Теги: Київ місцева влада забудова активісти скандал КМДА

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