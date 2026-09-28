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Федерація шахів України звинуватила Михайла Подоляка у підриві державного суверенітету

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Федерація шахів України звинуватила Михайла Подоляка у підриві державного суверенітету
ФШУ вважає, що дії Михайла Подоляка негативно впливають на імідж України

Федерація шахів України просить Службу безпеки України дати оцінку діям Михайла Подоляка

Федерація шахів України (ФШУ) відреагувала на призначення радника Офісу президента Михайла  Подоляка віцепрезидентом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ФШУ.

Заява Федерації шахів України

«26 вересня 2026 року на Генеральній Асамблеї Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) було обрано нового президента організації.

Ним став Тимур Турлов, який з жовтня 2022 року перебуває під санкціями, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України і введеними в дію Указом Президента України. Крім того, за наявною інформацією, проти Турлова готуються інші дієві санкції.

На засіданні Генеральної Асамблеї Тимур Турлов оголосив, що на посади віцепрезидентів ФІДЕ призначено громадянина України Михайла Подоляка і громадянина Російської федерації (РФ) Павла Колобкова», – зазначає ФШУ.

Федерація шахів України наголосила, що вона не уповноважувала громадянина України Михайла Подоляка представляти ФШУ у ФІДЕ, а він не має відношення до Федерації шахів України та шахового життя в Україні.

«Громадянин РФ Павло Колобков, колишній міністр спорту РФ, не може обіймати посади в ФІДЕ, так як членство федерації шахів РФ у ФІДЕ на даний час призупинено.

ФШУ вимагає не призначати Михайла Подоляка і Павла Колобкова на посади віцепрезидентів ФІДЕ.

ФШУ вважає, що дії Михайла Подоляка, вчинені під час повномасштабної збройної агресії РФ, підривають суверенітет та негативно впливають на імідж України», – йдеться у заяві ФШУ.

ФШУ звернулася до СБУ

ФШУ просить Службу безпеки України дати оцінку діям Михайла Подоляка та порушити кримінальну справу щодо зради національних інтересів України.

ФШУ також закликає українську громадськість та засоби масової інформації дати належну оцінку діям Михайла Подоляка.

«Коли ви будете чути сигнал тривоги, звуки шахедів, ракет і вибухи, знайте: в цей час Михайло Подоляк співпрацює з росіянами як віцепрезидент ФІДЕ», – зазначає ФШУ.

Нагадаємо, титулована російська шахістка Валентина Гуніна зробила кілька скандальних заяв у Facebook.

Теги: шахи скандал Михайло Подоляк

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