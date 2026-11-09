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Півмарафон у США закінчився масовою госпіталізацією: 19 учасників мають незрозумілі симптоми

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Півмарафон у США закінчився масовою госпіталізацією: 19 учасників мають незрозумілі симптоми
Півмарафон зібрав понад 7000 учасників
фото: соціальні мережі

Поліція розслідує загадкове погіршення самопочуття частини учасників змагань

У Санта-Барбарі поліція розпочала розслідування після того, як 19 учасників місцевого півмарафону звернулися по медичну допомогу з незвичними симптомами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

За інформацією CBS News, правоохоронці отримали повідомлення від місцевої лікарні про незвичну кількість учасників забігу, які звернулися по медичну допомогу. Деякі бігуни самостійно прибули до медзакладу, тоді як інших довелося доправляти каретами швидкої допомоги.

Представники медичної мережі Cottage Health підтвердили, що вранці в неділю до відділень невідкладної допомоги надійшли 19 пацієнтів. Усі вони мали схожі симптоми, причину яких поки не вдалося встановити. У медзакладі зазначили, що кількість звернень, пов'язаних із ранковим забігом у Санта-Барбарі, виявилася значно більшою, ніж зазвичай.

Організатори півмарафону, коментуючи ситуацію CBS LA, припустили, що погіршення самопочуття спортсменів могло бути спричинене спекою або звичайним фізичним виснаженням після тривалої дистанції. Однак ця версія поки не підтверджена, а медики продовжують з'ясовувати, що саме стало причиною одночасного погіршення стану такої кількості учасників.

Поліція Санта-Барбари розпочала розслідування обставин інциденту та закликала всіх, хто може володіти відповідною інформацією, звертатися до правоохоронців. Водночас у поліції наголосили, що наразі немає потреби вживати якихось спеціальних заходів для населення. Учасникам забігу, які відчувають нездужання, рекомендують не зволікати та звернутися по медичну допомогу.

Сам півмарафон розпочався о 7:00 на бульварі Кабрільйо й завершився об 11:00. За даними організаторів, цього року до змагання долучилися понад 7500 людей. Наразі невідомо, чи могли захворіти інші учасники, які не зверталися до лікарень.

Нагадаємо, що 22-річна бігунка померла під час марафону в Нью-Йорку

Теги: легка атлетика марафон отруєння

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