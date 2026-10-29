Пішла з життя видатна українська журналістка

На Олімпійських іграх 1960 року в Римі Людмила Радченко посіла п’яте місце у стрибках у довжину

Людмила Миколаївна Радченко понад 40 років працювала у «Спортивній газеті», розповідаючи про досягнення українських атлетів

Сьогодні, 29 жовтня, на 95-му році життя померла Людмила Миколаївна Радченко – фіналістка Олімпійських ігор, чемпіонка СРСР та України з легкої атлетики, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, видатна спортивна журналістка та багаторічна діячка українського олімпійського руху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

На Олімпійських іграх 1960 року в Римі Людмила Миколаївна посіла п’яте місце у стрибках у довжину.

Після завершення спортивної кар’єри присвятила себе спортивній журналістиці: понад 40 років працювала у «Спортивній газеті», розповідаючи про досягнення українських атлетів і розвиток вітчизняного спорту.

Людмила Радченко стояла біля витоків створення журналу «Легка атлетика», була членкинею Національного олімпійського комітету України перших двох скликань і входила до складу президії Федерації легкої атлетики України.

«Відданість справі, професіоналізм і любов до спорту назавжди залишаться в пам’яті колег, спортсменів і всіх, хто знав Людмилу Миколаївну.

Національний олімпійський комітет України висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам. Поділяємо ваш біль і сумуємо разом із вами…», – йдеться у зверненні НОК України.

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