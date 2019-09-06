100% Італії та Іспанії. Результати матчів четверга відбору Євро-2020 (відео)



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Збірна Італії перемогла завдяки дублю Андреа Белотті akurat.co

Сенсацій на старті п’ятого туру не було

У дев’яти європейських містах у четвер, 5 вересня, були зіграні перші матчі п’ятого відбірного турніру чемпіонату Європи-2020. Сенсацій не було, а фаворити – збірні Італії та Іспанії – здобули по п’ятій перемозі в п’яти матчах.

Група D

Ґібралтар – Данія – 0:6

Голи: 0:1 – Сков (6). 0:2 – Крістіан Еріксен (34, з пенальті). 0:3 – Крістіан Еріксен (50, з пенальті). 0:4 – Томас Ділейні (69). 0:5 – Ґютк’яєр (74). 0:6 – Ґютк’яєр (78)

Ірландія – Швейцарія – 1:1

Голи: 0:1 – Фабіан Шер (74). 1:1 – Девід Макґолдрік (85)

Становище команд: Ірландія – 11, Данія – 8, Швейцарія – 5, Грузія – 3, Ґібралтар – 0

Група F

Фарери – Швеція – 0:4

Голи: 0:1 – Александр Ісак (12). 0:2 – Александр Ісак (15). 0:3 – Ліндельоф (23). 0:4 – Куайсон (41)

Норвегія – Мальта – 2:0

Голи: 1:0 – Сандер Берґе (34). 2:0 – Джошуа Кінґ (45+1)

Румунія – Іспанія – 1:2

Голи: 0:1 – Серхіо Рамос (29, з пенальті). 0:2 – Пако Алькасер (47). 1:2 – Андоне (59)

Становище команд: Іспанія – 15, Швеція – 10, Норвегія – 8, Румунія – 7, Мальта – 3, Фарери – 0

Група G

Ізраїль – Македонія – 1:1

Голи: 1:0 – Еран Загаві (55). 1:1 – Адемі (65)

Становище команд: Польща – 12, Ізраїль – 8, Австрія – 6, Македонія – 5, Словенія – 5, Латвія – 0

Група J

Вірменія – Італія – 1:3

Голи: 1:0 – Александр Карапетян (11). 1:1 – Андреа Белотті (28). 1:2 – Лоренцо Пеллеґріні (77). 1:3 – Андреа Белотті (80)

Боснія і Герцеґовина – Ліхтенштейн – 5:0

Голи: 1:0 – Ґояк (11). 2:0 – Дульєвіч (80). 3:0 – Едін Джеко (85). 4:0 – Вішча (88). 5:0 – Ґояк (89)

Фінляндія – Греція – 1:0

Гол: 1:0 – Теему Пуккі (52, з пенальті)

Становище команд: Італія – 15, Фінляндія – 12, Боснія і Герцеґовина – 7, Вірменія – 6, Греція – 4, Ліхтенштейн – 0

Збірна України свій матч п’ятого туру зіграє 7 вересня у Литві.