100% Італії та Іспанії. Результати матчів четверга відбору Євро-2020 (відео)
Сенсацій на старті п’ятого туру не було
У дев’яти європейських містах у четвер, 5 вересня, були зіграні перші матчі п’ятого відбірного турніру чемпіонату Європи-2020. Сенсацій не було, а фаворити – збірні Італії та Іспанії – здобули по п’ятій перемозі в п’яти матчах.
Група D
Ґібралтар – Данія – 0:6
Голи: 0:1 – Сков (6). 0:2 – Крістіан Еріксен (34, з пенальті). 0:3 – Крістіан Еріксен (50, з пенальті). 0:4 – Томас Ділейні (69). 0:5 – Ґютк’яєр (74). 0:6 – Ґютк’яєр (78)
Ірландія – Швейцарія – 1:1
Голи: 0:1 – Фабіан Шер (74). 1:1 – Девід Макґолдрік (85)
Становище команд: Ірландія – 11, Данія – 8, Швейцарія – 5, Грузія – 3, Ґібралтар – 0
Група F
Фарери – Швеція – 0:4
Голи: 0:1 – Александр Ісак (12). 0:2 – Александр Ісак (15). 0:3 – Ліндельоф (23). 0:4 – Куайсон (41)
Норвегія – Мальта – 2:0
Голи: 1:0 – Сандер Берґе (34). 2:0 – Джошуа Кінґ (45+1)
Румунія – Іспанія – 1:2
Голи: 0:1 – Серхіо Рамос (29, з пенальті). 0:2 – Пако Алькасер (47). 1:2 – Андоне (59)
Становище команд: Іспанія – 15, Швеція – 10, Норвегія – 8, Румунія – 7, Мальта – 3, Фарери – 0
Група G
Ізраїль – Македонія – 1:1
Голи: 1:0 – Еран Загаві (55). 1:1 – Адемі (65)
Становище команд: Польща – 12, Ізраїль – 8, Австрія – 6, Македонія – 5, Словенія – 5, Латвія – 0
Група J
Вірменія – Італія – 1:3
Голи: 1:0 – Александр Карапетян (11). 1:1 – Андреа Белотті (28). 1:2 – Лоренцо Пеллеґріні (77). 1:3 – Андреа Белотті (80)
Боснія і Герцеґовина – Ліхтенштейн – 5:0
Голи: 1:0 – Ґояк (11). 2:0 – Дульєвіч (80). 3:0 – Едін Джеко (85). 4:0 – Вішча (88). 5:0 – Ґояк (89)
Фінляндія – Греція – 1:0
Гол: 1:0 – Теему Пуккі (52, з пенальті)
Становище команд: Італія – 15, Фінляндія – 12, Боснія і Герцеґовина – 7, Вірменія – 6, Греція – 4, Ліхтенштейн – 0
Збірна України свій матч п’ятого туру зіграє 7 вересня у Литві.