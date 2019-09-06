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    100% Італії та Іспанії. Результати матчів четверга відбору Євро-2020 (відео)

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    Збірна Італії перемогла завдяки дублю Андреа Белотті - 100% Італії та Іспанії. Результати матчів четверга відбору Євро-2020 (відео)
    Збірна Італії перемогла завдяки дублю Андреа Белотті
    akurat.co

    Сенсацій на старті п’ятого туру не було

    У дев’яти європейських містах у четвер, 5 вересня, були зіграні перші матчі п’ятого відбірного турніру чемпіонату Європи-2020. Сенсацій не було, а фаворити – збірні Італії та Іспанії – здобули по п’ятій перемозі в п’яти матчах.

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    Група D

    Ґібралтар – Данія – 0:6

    Голи: 0:1 – Сков (6). 0:2 – Крістіан Еріксен (34, з пенальті). 0:3 – Крістіан Еріксен (50, з пенальті). 0:4 – Томас Ділейні (69). 0:5 – Ґютк’яєр (74). 0:6 – Ґютк’яєр (78)

    Ірландія – Швейцарія – 1:1

    Голи: 0:1 – Фабіан Шер (74). 1:1 – Девід Макґолдрік (85)

    Становище команд: Ірландія – 11, Данія – 8, Швейцарія – 5, Грузія – 3, Ґібралтар – 0

    Група F

    Фарери – Швеція – 0:4

    Голи: 0:1 – Александр Ісак (12). 0:2 – Александр Ісак (15). 0:3 – Ліндельоф (23). 0:4 – Куайсон (41)

    Норвегія – Мальта – 2:0

    Голи: 1:0 – Сандер Берґе (34). 2:0 – Джошуа Кінґ (45+1)

    Румунія – Іспанія – 1:2

    Голи: 0:1 – Серхіо Рамос (29, з пенальті). 0:2 – Пако Алькасер (47). 1:2 – Андоне (59)

    Становище команд: Іспанія – 15, Швеція – 10, Норвегія – 8, Румунія – 7, Мальта – 3, Фарери – 0

    Група G

    Ізраїль – Македонія – 1:1

    Голи: 1:0 – Еран Загаві (55). 1:1 – Адемі (65)

    Становище команд: Польща – 12, Ізраїль – 8, Австрія – 6, Македонія – 5, Словенія – 5, Латвія – 0

    Група J

    Вірменія – Італія – 1:3

    Голи: 1:0 – Александр Карапетян (11). 1:1 – Андреа Белотті (28). 1:2 – Лоренцо Пеллеґріні (77). 1:3 – Андреа Белотті (80)

    Боснія і Герцеґовина – Ліхтенштейн – 5:0

    Голи: 1:0 – Ґояк (11). 2:0 – Дульєвіч (80). 3:0 – Едін Джеко (85). 4:0 – Вішча (88). 5:0 – Ґояк (89)

    Фінляндія – Греція – 1:0

    Гол: 1:0 – Теему Пуккі (52, з пенальті)

    Становище команд: Італія – 15, Фінляндія – 12, Боснія і Герцеґовина – 7, Вірменія – 6, Греція – 4, Ліхтенштейн – 0

    Збірна України свій матч п’ятого туру зіграє 7 вересня у Литві.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Крістіан Еріксен Серхіо Рамос Едін Джеко Пако Алькасер Томас Ділейні Віктор Ліндельоф Джошуа Кінґ Еран Загаві Теему Пуккі Андреа Белотті Александр Карапетян Лоренцо Пеллеґріні Сандер Берґе Александр Ісак Девід Макґолдрік Фабіан Шер
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