Відбір Євро-2020: день неймовірних камбеків – Данія відігралася з 0:3, Швеція і Греція – з 0:2 (відео)



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Данець Геррік Дальсґор врятував свою збірну на 93-й хвилині зустрічі politiken.dk

Другий тур єврокваліфікації завершився феєрично

У Європі завершилися матчі другого туру відбірної кампанії Євро-2020. Сенсацій не трапилося, але фантастичних матчів у вівторок, 26 березня, було вдосталь.

Група D

У групі D, вигравши в суху два матчі, лідерство захопили ірландці. Зауважимо, що в складі грузинів, які програли другий матч із двох, 65 хвилин провів центральний оборонець донецького «Шахтаря» Давид Хочолава. І знову, як і в першій зустрічі проти швейцарців, зіграв непереконливо.

Ірландія – Грузія – 1:0

Гол: 1:0 – Гурігейн (36)

Проте головний матч туру в цій групі зіграли швейцарці та данці. Коли на 76-й хвилині Бріль Емболо забив у ворота гостей третій м’яч, справа виглядала зробленою. Швейцарія вела 3:0 і вочевидь на тому вирішила зупинитися. А дарма, бо данцям вдався фантастичний камбек. Протягом восьми хвилин (включно з трьома компенсованими) скандинави забили три м’ячі і здобули неймовірну нічию. Данці нарали у своєму першому матчі перше очко, а Швейцарія змушена задовольнятися чотирма пунктами після двох поєдинків.

Швейцарія – Данія – 3:3

Голи: 1:0 – Фройлер (19). 2:0 – Ґраніт Шака (66). 3:0 – Емболо (76). 3:1 – Матіас Йорґенсен (85). 3:1 – Ґютк’яєр (88). 3:3 – Дальсґор (90+3)

Швейцарія - Данія - 3:3

Група F

У групі F, як і очікувалося, обидва матчі виграла збірна Іспанії. Звитягу над мальтійцями «Фурії росі» приніс дубль Альваро Морати.

Проте окрасою став не цей матч, а скандинавське дербі між норвежцями і шведами. Сюжет виявився ще карколомнішим, ніж у Швейцарії. Норвежці вели 2:0 і начебто почувалися комфортно. Але потім за справу взявся Віктор Классон. На 70-й хвилині він добив у ворота м’яч після невдало пробитого Андреасом Ґранквістом пенальті. А на 86-й і першій компенсованій хвилинах Віктор двічі асистував Робіну Квайону. 2:0 перетворилися на 2:3, але й це ще було не все. У решту часу господарі влаштували на ворота шведів штурм і змогли врятуватися на сьомій (!) компенсованій хвилині завдяки голові Оли Камари!

Таким чином, шведи після двох турів мають чотири очки, а Норвегія з цієї нічиєї стартувала. По три пункти в цій групі мають Румунія та Мальта. Без очок у секстеті наразі залишається лише команда Фарерських островів.

Мальта – Іспанія – 0:2

Голи: 0:1 – Мората (31). 0:2 – Мората (73)

Норвегія – Швеція – 3:3

Голи: 1:0 – Бйорн Йонсен (41). 2:0 – Джошуа Кінґ (59). 2:1 – Віктор Классон (70). 2:2 – Квайсон (86). 2:3 – Квайсон (90+1). 3:3 – Ола Камара (90+7)

На 70-й хвилині Ґранквіст не реалізував пенальті

Румінія – Фарери – 4:1

Голи: 1:0 – Чіпріан Дяк (26). 2:0 – Кесеру (29). 3:0 – Кесеру (33). 3:1 – Вільорнур Давідсен (40, з пенальті). 4:1 – Ґеорґе Пушкаш (63)

Група J

У групі J лідерство захопили італійці, котрі сьогодні познущалися над Ліхтенштейном. «Скуардра адзурра» виграла обидва матчі з сухим рахунком.

Проте без свого триллера не обійшлося й у цій когорті команд. Тут героями стали греки, котрі врятували матч проти Боснії і Герцеґовини, поступаючись 0:2. Згубним для боснійців стало вилучення Міралема П’яніча, недолуге, але таке притаманне для цього гравця. Удесятьох господарі залишилися в середині другого тайму і після того посипалися.

Вірменія – Фінляндія – 0:2

Голи: 0:1 – Фредрік Єнсен (14). 0:2 – Соїрі (78)

Боснія і Герцеґовина – Греція – 2:2

Голи: 1:0 – Віска (10). 2:0 – Міралем П’яніч (15). 2:1 – Фортуніс (64, з пенальті). 2:2 – Коловос (85)

Італія – Ліхтенштейн –6:0

Голи: 1:0 – Стефано Сенсі (17). 2:0 – Верратті (32). 3:0 – Квальярелла (35, з пенальті). 4:0 – Квальярелла (45+3, з пенальті). 5:0 – Мойзе Кен (70). 6:0 – Паволетті (77)

Наступні матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року відбудуться на початку червня.