1/4 Ліги чемпіонів: фантастична перестрілка «Тоттнема» і «Ман Сіті» з незарахованим голом на заключних секундах (відео)



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Фернандо Льоренте вивів свою команду у півфінал голом від стегна theguardian.com

«Міщани» забили п'ять м'ячів, суддя зарахував чотири й це вивело «шпор» у півфінал

Заключний матч 1/4 фіналу між англійськими «Манчестер Сіті» й «Тоттнем Готспур» перетворився на божевільний триллер, розв'язка якого могла настати в компенсований арбітром час. Та не настала, оскілька гол Серхіо Аґуеро був скасований з допомогою відео-асистента рефері.

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) — 4:3

Перший матч - 0:1

Голи: 1:0 - Стерлінґ (4). 1:1 - Сон Гин-Мін (7). 1:2 - Сон Гин-Мін (10). 2:2 - Бернардо Сілва (11). 3:2 - Стерлінґ (21). 4:2 - Серхіо Аґуеро (59). 4:3 - Фернандо Льоренте (73)

«Манчестер Сіті»: Едерсон - Кайл Вокер, Компані (к), Ляпорт, Менді (Лерой Сане, 84) - Кевін Де Брюйне, Ількай Ґюндоґан, Давід Сілва (Фернандіньо, 63) - Стерлінґ, Серхіо Аґуеро, Бернардо Сілва. Тренер - Хосеп Ґвардіола

«Тоттнем Готспур»: Льоріс (к) — Тріпп'єр, Айдервейрельд, Ян Вертонґен, Денні Роуз (Давінсон Санчес, 90+1) — Мусса Сіссоко (Фернандо Льоренте, 41), Ваньяма - Деле Аллі, Крістіан Еріксен, Лукас Моура (Бен Девіс, 82) - Сон Гин-Мін. Тренер — Мауріціо Покеттіно

Суддя: Джюнейт Чакир (Туреччина)

Попередження: Мусса Сіссоко (41), Сон Гин-Мін (48), Денні Роуз (54), Ваньяма (77)

17 квітня. Манчестер. Etihad Stadium

Спершу була божевільна перша 20-хвилинка, впродовж якої забито п'ять м'ячів. Початок красивим обвідним ударом поклав «міщанин» Рахім Стерлінґ.

Відігралися гості майже миттєво: Сон Гин-Мін, який замінював на вістрі атаки своєї команди травмованого в першому матчі цих суперників Гаррі Кейна, після помилки Емеріка Ляпорта пробив з-за меж карної зони і застав Едерсона зненацька - 1:1.

Минуло три хвилини і той же Ляпорт пішов в обводку, втратив м'яч і дозволив Сон Гин-Міну забити у цьому протистояння третій м'яч у свої ворота з трьох!

Правда, попереду «шпори» були менше хвилини. На цей раз після передачі Серхіо Аґуеро відзначився Бернардо Сілва - 2:2.

Вперед «міщан» вивів Рахім Стерлінґ, який замкнув ідеальну передачу Кевіна Де Брюйне справа.

А на 59-й хвилині Де Брюйне своїм фантастичним рейдом і своєчасною передачею на Аґуеро ініціював четверте взяття воріт Уґо Льоріса і вже справжнє лідерство своєї команди у двобої - 4:2!

Вирішальний, як виявилося, гол іспанський нападник Фернандо Льоренте забив стегном. Баск замкнув передачу з кутового, давши рефері підстави переглянути відео-повтор. Який, правда, чіткої відповіді на запитання, чи потрапив м'яч перед стегном у лікоть авторові гола, не дав.

Вирішальною роль VAR була на четвертій компенсованій хвилині, коли Серхіо Аґуеро забив уп'яте і, здавалося б, вивів свою команду в півфінал. Втім, відео-перегляд зафіксував, що аргентинець під час дотику Бернардо Сілви, який виявився останньою передачею, був у мінімальному офсайді. Божевільна радість змінилася гнітючим смутком для одних і навпаки - розпач змінився тріумфом для інших.

У півфіналі «Тоттнем Готспур» зустрінеться з амстердамським «Аяксом», який вчора сенсаційно переміг «Ювентус».