«Тоттнем» у фантастичному триллері відігрався з 0:2 і вийшов у фінал Ліги чемпіонів (відео)

«Тоттнем Готспур» і «Аякс» провели видатний триллер, переможцями в якому стали англійці elcomercio.pe

У плей-оф цьогорічної Ліги чемпіонів спокійних матчів немає взагалі

У фіналі Ліги чемпіонів-2018/2019 зіграють англійські «Ліверпуль» і «Тоттнем Готспур». Лондонці це право здобули у неймовірному триллері, відігравши домашні 0:1 і першотаймові 0:2.

«Аякс» (Амстердам, Нідерланди) - «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) - 2:3

(перший матч - 1:0)

Голи: 1:0 - де Ліґт (5). 2:0 - Зієш (35). 2:1 - Лукас Моура (55). 2:2 - Лукас Моура (59). 2:3 - Лукас Моура (90+6)

«Аякс»: Онана — Мазрауї, де Ліґт (к), Дейлі Блінд, Тальяфіко — Шоне (Йоел Велтман, 60), ван де Беек (Лісандро Маґальян, 90), Френкі де Йонґ — Зієш, Душан Тадіч, Дольберґ (Сінкґравен, 67). Тренер — Ерік Тен Гаґ

«Тоттнем Готспур»: Льоріс (к) — Тріпп'єр (Ерік Ламела, 81), Айдервейрельд, Ян Вертонґен, Денні Роуз (Бен Девіс, 83) — Мусса Сіссоко, Ваньяма (Фернандо Льоренте, 46), Деле Аллі - Крістіан Еріксен, Лукас Моура, Сон Гин-Мін. Тренер — Мауріціо Покеттіно

Суддя: Фелікс Брих (Німеччина)

Попередження: Дольберґ (50), Зієш (77), Онана (90+5) - Мусса Сіссоко (16), Денні Роуз (76)

8 травня. Амстердам. «Йоган Кройфф Арена»

Відкрили рахунок господарі дуже швидко: Ласе Шоне подав м'яч з кутового, а Маттейс де Ліґт головою спрямував м'яч у сітку.

Відчутну перевагу другим м'ячем після передачі Душана Тадіча підкріпив Гакім Зієш.

По перерві «Аякс» начебто й продовжував домінувати. Та злам у грі стався після того, як «шпори» скоротили рахунок у грі. Делле Алі, отримавши діагональну передачу, коротким пасом кинув у прорив Лукаса Моуру, а той, скориставшись неузгодженістю в оборонних редутах господарів, пробив у кут - 2:1.

Відігрався «Тоттнем» всього через чотири хвилини. На удар впритул після передачі справа Андре Онана зреагував, а потім у гарячковій ситуації не зміг накрити м'яч, який, здавалося б, уже був у його руках. Воротареві трохи завадив Шоне, у наслідок чого куля відскочила до суперників. Найкмітливішим виявився Лукас Моура, який з розвороту спрямував м'яч у кут - 2:2.

Утретє «шпори» могли забити на 86-й хвилині. Ян Вертонґен після подачі кутового влучив ударом головою у поперечину. Загалом оборонялися господарі вдало, та ще й втратили кілька нагод знову вийти вперед на контратаках. Уже в компенсований арбітром час Зієш влучив у стійку.

Розв'язка вийшла для амстердамців шокуючою. Після звичайного вертикального закидання, в якому не було думки, а лише бажання щось змінити Лукас Моура в оточенні трьох оборонців пробив з розвороту точно в кут. З трансу «Йоган Кройфф Арена», мабуть, не може вийти досі.

Фінальний матч Ліги чемпіонів-2018/2019 відбудеться 1 червня на стадіоні «Ванда Метрополітано» у Мадриді.