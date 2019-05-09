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    «Тоттнем» у фантастичному триллері відігрався з 0:2 і вийшов у фінал Ліги чемпіонів (відео)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    &laquo;Тоттнем Готспур&raquo; і &laquo;Аякс&raquo; провели видатний триллер, переможцями в якому стали англійці - «Тоттнем» у фантастичному триллері відігрався з 0:2 і вийшов у фінал Ліги чемпіонів (відео)
    «Тоттнем Готспур» і «Аякс» провели видатний триллер, переможцями в якому стали англійці
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    У плей-оф цьогорічної Ліги чемпіонів спокійних матчів немає взагалі

    У фіналі Ліги чемпіонів-2018/2019 зіграють англійські «Ліверпуль» і «Тоттнем Готспур». Лондонці це право здобули у неймовірному триллері, відігравши домашні 0:1 і першотаймові 0:2.

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    «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) - «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) - 2:3

    (перший матч - 1:0)

    Голи: 1:0 - де Ліґт (5). 2:0 - Зієш (35). 2:1 - Лукас Моура (55). 2:2 - Лукас Моура (59). 2:3 - Лукас Моура (90+6)

    «Аякс»: Онана — Мазрауї, де Ліґт (к), Дейлі Блінд, Тальяфіко — Шоне (Йоел Велтман, 60), ван де Беек (Лісандро Маґальян, 90), Френкі де Йонґ —  Зієш, Душан Тадіч, Дольберґ (Сінкґравен, 67). Тренер — Ерік Тен Гаґ

    «Тоттнем Готспур»: Льоріс (к) — Тріпп'єр (Ерік Ламела, 81), Айдервейрельд, Ян Вертонґен, Денні Роуз (Бен Девіс, 83)  — Мусса Сіссоко, Ваньяма (Фернандо Льоренте, 46), Деле Аллі - Крістіан Еріксен, Лукас Моура, Сон Гин-Мін. Тренер — Мауріціо Покеттіно

    Суддя: Фелікс Брих (Німеччина)

    Попередження: Дольберґ (50), Зієш (77), Онана (90+5) - Мусса Сіссоко (16), Денні Роуз (76)

    8 травня. Амстердам. «Йоган Кройфф Арена»

    Відкрили рахунок господарі дуже швидко: Ласе Шоне подав м'яч з кутового, а Маттейс де Ліґт головою спрямував м'яч у сітку.

    Відчутну перевагу другим м'ячем після передачі Душана Тадіча підкріпив Гакім Зієш.

    По перерві «Аякс» начебто й продовжував домінувати. Та злам у грі стався після того, як «шпори» скоротили рахунок у грі. Делле Алі, отримавши діагональну передачу, коротким пасом кинув у прорив Лукаса Моуру, а той, скориставшись неузгодженістю в оборонних редутах господарів, пробив у кут - 2:1.

    Відігрався «Тоттнем» всього через чотири хвилини. На удар впритул після передачі справа Андре Онана зреагував, а потім у гарячковій ситуації не зміг накрити м'яч, який, здавалося б, уже був у його руках. Воротареві трохи завадив Шоне, у наслідок чого куля відскочила до суперників. Найкмітливішим виявився Лукас Моура, який з розвороту спрямував м'яч у кут - 2:2.

    Утретє «шпори» могли забити на 86-й хвилині. Ян Вертонґен після подачі кутового влучив ударом головою у поперечину. Загалом оборонялися господарі вдало, та ще й втратили кілька нагод знову вийти вперед на контратаках. Уже в компенсований арбітром час Зієш влучив у стійку.

    Розв'язка вийшла для амстердамців шокуючою. Після звичайного вертикального закидання, в якому не було думки, а лише бажання щось змінити Лукас Моура в оточенні трьох оборонців пробив з розвороту точно в кут. З трансу «Йоган Кройфф Арена», мабуть, не може вийти досі.

    Фінальний матч Ліги чемпіонів-2018/2019 відбудеться 1 червня на стадіоні «Ванда Метрополітано» у Мадриді.

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    Ліга чемпіонів ФК Тоттнем Готспур Уґо Льоріс Сон Гин-Мін Крістіан Еріксен Кевін Тріпп'єр Душан Тадіч ФК Аякс Ласе Шоне Ерік Тен Гаґ Фелікс Брих Френкі де Йонґ Мауріціо Покеттіно Тобі Айдервейрельд Мусса Сіссоко Ян Вертонґен Бен Девіс Маттейс Де Ліґт
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