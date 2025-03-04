100-річний професор поділився секретом довгого життя: це всього одна звичка

«Я пережив своїх двох братів – 14 років, 17 років. Вони вже померли, а я буду жити», – наголосив професор

Професор з дієтології, експертом університету Лома Лінда в Каліфорнії Джон Шарфенберг розповів про правила свого життя та поділився секретом довголіття. За його словами, слід додати у свій щоденний розпорядок дня фізичні вправи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Mirror.

Шарфенберг народився в Шанхаї у 1923 році та закінчив Гарвардську школу громадської охорони здоров’я в 1956 році. Професор пережив своїх двох братів на 14 і 17 років. Ба більше, він каже, що це число тільки зростатиме, оскільки він також «не помре наступного року».

Зі слів професора, секрет його довголіття – щоденний спорт.

«Потрібно щодня займатися спортом. Це дуже важливо. Я пережив своїх двох братів - 14 років, 17 років. Вони вже померли, а я буду жити», – наголосив він.

Та додає, що люди мають усвідомлювати, що надмірна вага збільшує ризик смерті майже від усіх відомих нам захворювань. І запевняє, навіть якщо людина страждає ожирінням, але буде щодня займатися спортом, то проживе довше, ніж людина з нормальною вагою, яка не займається спортом.

Довгожитель каже, що чоловік, який курить, має гіпертонію, високий рівень холестерину в крові, але якщо він щодня займається спортом, переживе людину, яка не має жодної з тих проблем і не займається спортом.

Користь від фізичних вправ

Національна служба охорони здоров’я стверджує, що фізичні вправи можуть знизити ризик серйозних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, інсульт, діабет 2 типу та рак, а також знизити ризик передчасної смерті до 30 %.

Медики радять дорослим намагатися бути активними щодня та прагнути виконувати принаймні 150 хвилин фізичної активності протягом тижня за допомогою різноманітних видів діяльності.

До слова, ДжоКлета Вілсон, якій виповнилося 100 років, продовжує працювати і почувається енергійною. З її слів, саме повернення до активної діяльності допомогло їй зберегти життєвий тонус.

Жінка впевнена, що зберегти активність та здоров'я до ста років їй дозволила постійна зайнятість, робота та соціалізація.