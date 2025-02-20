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Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування
Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів заплановані на 4-5 та 11-12 березня
фото: УЄФА

Відомі всі 16 клубів, які претендують на путівку в чвертьфінал турніру

У Лізі чемпіонів завершилися матчі плей-оф, які визначили команди для 1/8 фіналу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP News та Marca.

Ліга чемпіонів УЄФА продовжує радувати вболівальників захоплюючими матчами. У рамках плей-офф між командами, які у загальному заліку турніру посіли з 9 по 24 місця, боролися за вихід до 1/8 фінал Ліги чемпіонів.

Результати перших матчів

У вівторок, 11 лютого, відбулися такі матчі:

  • «ПСЖ» – «Брест» (3:0)
  • «Ювентус» – «ПСВ» (2:1)
  • «Реал» – «Манчестер Сіті» (3:2)
  • «Боруссія» – «Спортинг» (3:0)

У середу, 12 лютого, результати були такими:

  • «Брюгге» – «Аталанта» (2:1)
  • «Баварія» – «Селтік» (2:1)
  • «Фейєноорд» – «Мілан» (1:0)
  • «Бенфіка» – «Монако» (1:0)

Результати других матчів

18 та 19 лютого відбулися матчі-відповіді:

  • «Мілан» – «Фейєноорд» (1:1)
  • «Брюгге» – «Аталанта» (3:1)
  • «Селтік» – «Баварія» (1:1)
  • «Бенфіка» – «Монако» (3:0)
  • «Боруссія» – «Спортинг» (0:0)
  • «ПСЖ» – «Брест» (7:0)
  • «ПСВ» – «Ювентус» (3:1)
  • «Реал» – «Манчестер Сіті» (3:1)

Наступний етап турніру

Команди, які пройшли до 1/8 фіналу, включаючи мадридський «Реал», «ПСЖ», дортмундську «Боруссію» та «ПСВ», які приєдналися до «Баварії», «Бенфіки», «Брюгге» та «Фейєноорда», будуть несіяними у жеребкуванні.

Топ-вісімка команд, які пропустили плей-офф: «Ліверпуль», «Барселону», «Арсенал», «Інтер», «Атлетіко», «Баєр 04», «Лілль» та «Астон Вілла», і вони будуть посіяні у жеребкуванні, яке відбудеться в п'ятницю, 21 лютого 2025 року.

Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: коли відбудеться жеребкування фото 1

Жеребкування, яке пройде 21 лютого, буде останнім у цьому розіграші змагань. Після його завершення буде сформована остаточна сітка Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

***

Нагадаємо, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом». А хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до наступного етапу турниру. Також, приголомшив рекордним результатом своїх вболівальників «ПСЖ».

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт жеребкування Ліга чемпіонів

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