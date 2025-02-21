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1/8 фіналу Ліги Європи: результати жеребкування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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1/8 фіналу Ліги Європи: результати жеребкування
Фінал Ліги Європи заплановано на 21 травня
фото з відкритих джерел

Матчі 1/8 фіналу пройдуть 6 та 13 березня

У п'ятницю, 21 лютого, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування єврокубкових турнірів. Про це повідомляє «Главком».

Вісім найкращих клубів напряму вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи, ще вісім колективів приєднались до них за результатами стикових матчів 1/16 фіналу турніру.

1/8 фіналу

  • «Вікторія» Пльзень – «Лаціо»;
  • «Буде-Ґлімт» – «Олімпіакос»;
  • «Аякс» – «Айнтрахт»;
  • АЗ – «Тоттенгем»;
  • «Рома» – «Атлетік»;
  • «Фенербахче» – «Рейнджерс»;
  • ФКСБ – «Ліон»;
  • «Реал Сосьєдад» – «Манчестер Юнайтед».

1/4 фіналу

  • «Буде-Глімт» / «Олімпіакос» – «Вікторія» Пльзень / «Лаціо»;
  • АЗ / «Тоттенгем» – «Аякс» / «Айнтрахт»;
  • «Фенербахче» / «Рейнджерс» – «Рома» / «Атлетік»;
  • ФКСБ / «Ліон» – «Реал Сосьєдад» / «Манчестер Юнайтед».

1/2 фіналу

  • АЗ / «Тоттенгем», «Аякс» / «Айнтрахт» – «Буде-Глімт» / «Олімпіакос», «Вікторія» Пльзень / «Лаціо»;
  • «Фенербахче» / «Рейнджерс», «Рома» / «Атлетік» – ФКСБ / «Ліон», «Реал Сосьєдад» / «Манчестер Юнайтед».
Результати жеребкування
Результати жеребкування
фото: x.com/EuropaLeague

Матчі 1/8 фіналу пройдуть 6 та 13 березня, чвертьфінали заплановані на 10 та 17 квітня, півфінали відбудуться 1 та 8 травня. Фінал заплановано на 21 травня на стадіоні «Сан Мамес».

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, у Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25. Так, іспанський «Реал» з українським голкіпером Андрієм Луніним зустрінеться з «Атлетіко» у 1/8 фіналу. Португальська «Бенфіка» з українським воротарем Анатолієм Трубіним гратиме проти «Барселони». Англійський «Арсенал» з українським захисником Олександром Зінченком зіграє з нідерландським ПСВ Ейндховен.

На етапі 1/16 Ліги чемпіонів вилетіли відразу три італійських клуби.

Як повідомлялося, дортмундська «Боруссія» пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів після нічиєї зі «Спортингом». А хет-трик Кіліана Мбаппе забезпечив «Реалу» вихід до наступного етапу турніру. Також, приголомшив рекордним результатом своїх вболівальників «ПСЖ».

До слова, що «Бенфіка» з українцем Анатолієм Трубіним пройшла до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Теги: Ліга Європи навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

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