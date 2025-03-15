Дівоча збірна України хітом Степана Гіги відсвяткувала перемогу у важливій грі (відео)

Україна перемогла Ісландію та залишилася в Лізі А

Дівоча збірна України з футболу (WU-17) хітом Степана Гіги «Цей сон» відсвяткувала перемогу у вирішальному для себе матчі у Лізі А. Про це повідомляє «Главком».

14 березня в іспанській Картахені дівоча збірна України (WU-17) матчем проти Ісландії завершила виступ у другому раунді відбору Євро-2025 у Лізі А.

У попередніх матчах синьо-жовті поступилися Іспанії (1:2) та Бельгії (0:2). Для збереження прописки в Лізі А в поєдинку з Ісландією наших дівчат влаштовувала лише перемога.

Ісландки вийшли вперед на 24-й хвилині, проте українки могли зрівняти рахунок ще до перерви, зокрема в поперечину поцілила Артеменко. У другому таймі наша команда таки переломила хід зустрічі завдяки голам Леспух і Колодій, а також не дозволила суперницям реалізувати їхні моменти.

Тож синьо-жовті завершили мінітурнір перемогою – 2:1 і, посівши третю сходинку в групі, зберегли прописку в Лізі А.

Україна (WU-17) – Ісландія (WU-17) – 2:1 (0:1)

Голи: Леспух (61), Колодій (87) — Йоганнесдоттір (24).

Після поєдинку наші дівчата, святкуючи перемогу, емоційно заспівали хіт українського виконавця Степана Гіги «Цей сон».

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів на матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Матчі плей-офф Ліги націй проти Бельгії пройдуть 20 березня (Мурсія, Іспанія) та 23 березня (Генк, Бельгія). Переможець отримає право зіграти у найсильнішому дивізіоні Ліги націй, а команда, яка програє, гратиме у Лізі B.

До основного списку збірної України ввійшли 25 гравці, ще шість – потрапили до резервного. До складу також повертається Андрій Ярмоленко, якого не викликали на останні матчі.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі – «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва – «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).