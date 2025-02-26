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Україна офіційно визнала військово-технологічний спорт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна офіційно визнала військово-технологічний спорт
Військово-технологічний спорт об’єднує змагання в чотирьох напрямах
фото: mms.gov.ua/Міністерство молоді та спорту

Новий вид спорту розвиватиме Федерація військово-технологічного спорту

Міністерство молоді та спорту України офіційно визнало військово-технологічний спорт новим неолімпійським видом спорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

Зазначається, що військово-технологічний спорт об’єднує змагання в чотирьох напрямах: повітря, земля, вода й кіберпростір. Учасники боротимуться у керуванні дронами й наземними роботизованими комплексами в таких дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії. Розвиватиме цей вид спорту Федерація військово-технологічного спорту.

Молоді інженери, програмісти, оператори дронів та аналітики зможуть покращувати свої навички у спортивному середовищі, а студенти технічних спеціальностей набудуть практичного досвіду роботи з інноваційними технологіями.

Військово-технологічний спорт також відкриє можливості для ветеранів. Вони можуть використовувати свої навички в новій формі – навчати молодь, брати участь у змаганнях і тестувати інновації. Крім того, заплановано інтеграцію цього виду спорту в навчальні програми технічних університетів та військових навчальних закладів.

Нагадаємо, Сили оборони в Білгородській області ліквідували 19-річного футболіста з Криму Романа Маркова.

До слова, Сили оборони ліквідували титулованого російського каратиста Володимира Петренка.

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Теги: спорт Міністерство молоді і спорту України

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