Головна Спорт Новини
search button user button menu button

19-річна італійська гірськолижниця померла від травми, отриманої на тренуванні

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
19-річна італійська гірськолижниця померла від травми, отриманої на тренуванні
Торік Лоренці виграла золото юніорського чемпіонату Італії з гірських лиж

Лижниця невдало впала і сильно вдарилася обличчям про крижаний ґрунт

19-річна італійська гірськолижниця Матільде Лоренці померла внаслідок травм, отриманих на тренуванні. Про це повідомляє Міжнародна федерація гірськолижного спорту та сноуборду.

Юна спортсменка загинула після падіння під час тренування на схилі у Валь Сеналесі.

Як повідомляє ANSA, юна лижниця тренувалася на схилі, коли невдало впала і сильно вдарилася обличчям про крижаний ґрунт. Вона була доставлена ​​до лікарні Сан-Мауріціо у Больцано, але лікарі не змогли врятувати спортсменку.

Торік Лоренці виграла золото юніорського чемпіонату Італії з гірських лиж та посіла восьме місце на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту серед юніорів. У березні 2024 року вона виборола титул чемпіонки Італії в гігантському слаломі.

Нагадаємо, 18-річна Муріель Фуррер з Швейцарії померла у лікарні після отриманої травми голови під час шосейної гонки серед юніорок на чемпіонаті світу-2024 з велоспорту.

Спортсменка втретє виступала на чемпіонаті світу з велоспорту. Двічі поспіль Фуррер зайняла 21-ше місце у рейтингу гонок з роздільним стартом серед юніорок. На цьогорічних змаганнях Муріель була 44-ю у гонці з роздільним стартом.

Під час групової гонки, що проходила 26 вересня, Муріель Фуррер зазнала травми голови за нез'ясованих обставин. Її одразу доставили в лікарню Цюриха за допомогою вертольоту.

Змагання у Цюриху в четвер, 26 вересня проходили під сильною зливою, попри яку організатори вирішили не зупиняти змагань.

«Фуррер отримала важку травму голови і перебуває у вкрай важкому стані. Надзвичайно стурбовані ситуацією, Міжнародний союз велосипедистів (UCI), та Федерація велоспорту Швейцарії уважно стежать за розвитком подій і повідомлять про це майбутню якнайшвидше» , – йшлося у заяві UCI.

Нагадаємо, що 17 вересня пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан.

Боксер три дні перебував у комі, а сьогодні його серце зупинилося. Точні причини смерті спортсмена не повідомляються.

Карцан був майстром спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовим чемпіоном України. Він представляв нашу країну на Європейських іграх-2023. Тоді боксер завершив боротьбу у 1/8 фіналу змагань.

На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за Хмельницьку область та спортивний клуб «Авангард».

У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у категорії 92 кг. Також у 2015 році спортсмен став чемпіоном Європи серед юніорів.

«Такої жаги до перемог, яке було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював. Боксерська родина висловлює свої щирі співчуття родині Аркадія! Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати!», – йдеться у зверненні Федерації боксу України.

Варто зазначити, що на початку січня головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський повідомляв, що у Карцана стався психологічний зрив на турнірі в Дебрецені.

Теги: смерть гірські лижі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сибіга закликав боротись із «вагнерівцями» в Африці
Глава МЗС Сибіга в Каїрі закликав африканські країни протидіяти «вагнерівцям» в регіоні
27 жовтня, 03:04
Ліквідовано воєнного злочинця Дмитра Ґолєнкова
У РФ ліквідовано начальника штабу авіаційної ескадрильї (фото, відео)
21 жовтня, 08:57
Михайло Рогачов колишній віцепрезидент російського концерну ЮКОС
У Москві загадково помер колишній топменеджер російської нафтокомпанії
20 жовтня, 12:47
Голова ОВА Харківщини: На Куп'янському напрямку розширюється зона активних бойових дій, тому мешканцям громад варто евакуюватися
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
17 жовтня, 21:00
Окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині
Окупанти розстріляли українських військових, Луческу встановив світовий рекорд. Головне за 13 жовтня
13 жовтня, 21:02
Загиблу журналістку мали включити до одного з найближчих обмінів полоненими
Зеленський відреагував на смерть української журналістки Рощиної в російському полоні
11 жовтня, 19:58
Храмовий комплекс Всіх Чернігівських святих Чернігівської єпархії УПЦ
«Настав час розірвати звʼязки». Священники УПЦ МП із Чернігівщини звернулися до Онуфрія
4 жовтня, 17:04
Більша частина страт росіянами українських бійців припала на 2024 рік
Скількох українських захисників окупанти стратили на фронті: статистика
4 жовтня, 16:31
Російські окупанти стратили українських військовослужбовців, які потрапили в полон, на Покровському напрямку
Окупанти стратили 16 українських військових: Держдеп США відреагував
3 жовтня, 09:33

Новини

19-річна італійська гірськолижниця померла від травми, отриманої на тренуванні
19-річна італійська гірськолижниця померла від травми, отриманої на тренуванні
Підсанкційний росіянин Усманов збирається знову очолити Міжнародну федерацію фехтування
Підсанкційний росіянин Усманов збирається знову очолити Міжнародну федерацію фехтування
Визначено кращого голкіпера світу: на якому місці Андрій Лунін
Визначено кращого голкіпера світу: на якому місці Андрій Лунін
«Золотий м'яч-2024»: Родрі несподівано став переможцем
«Золотий м'яч-2024»: Родрі несподівано став переможцем
Ф'юрі розповів про свою мотивацію вийти в ринг з Джошуа
Ф'юрі розповів про свою мотивацію вийти в ринг з Джошуа
France Football уже назвав переможця Золотого м'яча. Тонкий натяк
France Football уже назвав переможця Золотого м'яча. Тонкий натяк

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
44K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
9385
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
7368
Брат спікера Стефанчука анонсував тріумфальне закінчення війни і проведення виборів
6084
У якому віці США відправляли своїх громадян на війну

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua