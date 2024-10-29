19-річна італійська гірськолижниця померла від травми, отриманої на тренуванні

Лижниця невдало впала і сильно вдарилася обличчям про крижаний ґрунт

19-річна італійська гірськолижниця Матільде Лоренці померла внаслідок травм, отриманих на тренуванні. Про це повідомляє Міжнародна федерація гірськолижного спорту та сноуборду.

Юна спортсменка загинула після падіння під час тренування на схилі у Валь Сеналесі.

Як повідомляє ANSA, юна лижниця тренувалася на схилі, коли невдало впала і сильно вдарилася обличчям про крижаний ґрунт. Вона була доставлена ​​до лікарні Сан-Мауріціо у Больцано, але лікарі не змогли врятувати спортсменку.

Торік Лоренці виграла золото юніорського чемпіонату Італії з гірських лиж та посіла восьме місце на чемпіонаті світу з гірськолижного спорту серед юніорів. У березні 2024 року вона виборола титул чемпіонки Італії в гігантському слаломі.

Нагадаємо, 18-річна Муріель Фуррер з Швейцарії померла у лікарні після отриманої травми голови під час шосейної гонки серед юніорок на чемпіонаті світу-2024 з велоспорту.

Спортсменка втретє виступала на чемпіонаті світу з велоспорту. Двічі поспіль Фуррер зайняла 21-ше місце у рейтингу гонок з роздільним стартом серед юніорок. На цьогорічних змаганнях Муріель була 44-ю у гонці з роздільним стартом.

Під час групової гонки, що проходила 26 вересня, Муріель Фуррер зазнала травми голови за нез'ясованих обставин. Її одразу доставили в лікарню Цюриха за допомогою вертольоту.

Змагання у Цюриху в четвер, 26 вересня проходили під сильною зливою, попри яку організатори вирішили не зупиняти змагань.

«Фуррер отримала важку травму голови і перебуває у вкрай важкому стані. Надзвичайно стурбовані ситуацією, Міжнародний союз велосипедистів (UCI), та Федерація велоспорту Швейцарії уважно стежать за розвитком подій і повідомлять про це майбутню якнайшвидше» , – йшлося у заяві UCI.

Нагадаємо, що 17 вересня пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан.

Боксер три дні перебував у комі, а сьогодні його серце зупинилося. Точні причини смерті спортсмена не повідомляються.

Карцан був майстром спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовим чемпіоном України. Він представляв нашу країну на Європейських іграх-2023. Тоді боксер завершив боротьбу у 1/8 фіналу змагань.

На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за Хмельницьку область та спортивний клуб «Авангард».

У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у категорії 92 кг. Також у 2015 році спортсмен став чемпіоном Європи серед юніорів.

«Такої жаги до перемог, яке було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював. Боксерська родина висловлює свої щирі співчуття родині Аркадія! Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати!», – йдеться у зверненні Федерації боксу України.

Варто зазначити, що на початку січня головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський повідомляв, що у Карцана стався психологічний зрив на турнірі в Дебрецені.