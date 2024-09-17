Раптово помер 25-річний чемпіон України з боксу Карцан

На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за Хмельницьку область та спортивний клуб «Авангард»

У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у категорії 92 кг

Сьогодні, 17 вересня, пішов з життя 25-річний боксер та член збірної України Аркадій Карцан. Про це повідомила Федерація боксу України.

Зазначається, що боксер три дні перебував у комі, а сьогодні його серце зупинилося. Точні причини смерті боксера не повідомляються.

Карцан був майстром спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовим чемпіоном України. Він представляв нашу країну на Європейських іграх-2023. Тоді боксер завершив боротьбу у 1/8 фіналу змагань.

На внутрішніх змаганнях Аркадій виступав за Хмельницьку область та спортивний клуб «Авангард».

У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у категорії 92 кг. Також у 2015 році спортсмен став чемпіоном Європи серед юніорів.

«Такої жаги до перемог, яке було в цього хлопця годі й шукати, він мріяв стати олімпійським чемпіоном і багато заради цього працював. Боксерська родина висловлює свої щирі співчуття родині Аркадія! Спочивай з миром, чемпіоне! Ми завжди будемо тебе памʼятати!», – йдеться у зверненні Федерації боксу України.

Варто зазначити, що на початку січня головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський повідомляв, що у Карцана стався психологічний зрив на турнірі в Дебрецені.

«У нього стався психологічний зрив. Найближчим часом після його обстеження члени медичної комісії приймуть рішення, чи зможе він надалі займатися боксом», – зазначав у коментарі Трибуні Сосновський.

Нагадаємо, захищаючи Україну від ворога, загинув призер Всесвітніх ігор і заслужений майстер спорту України Роман Головатюк.

Роман Головатюк був одним з найкращих спортсменів у кікбоксингу WAKO. Він здобув популярність в Україні та за її межами ще у 22 роки, коли виграв медаль на X Всесвітніх іграх у Польщі в 2017 році. Після цього він продовжив свою видатну спортивну кар'єру, ставши заслуженим майстром спорту з кікбоксингу WAKO, фіналістом Всесвітніх ігор, чемпіоном світу, багаторазовим володарем Кубків світу та Європи, а також багаторазовим чемпіоном України. Комітет підкреслив, що Головатюк був славетним атлетом, справжнім українцем, воїном і героєм.