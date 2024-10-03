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Окупанти стратили 16 українських військових: Держдеп США відреагував

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти стратили 16 українських військових: Держдеп США відреагував
Російські окупанти стратили українських військовослужбовців, які потрапили в полон, на Покровському напрямку
фото з відкритих джерел

Як зазначив представник Державного департаменту США, Росія з початку війни чинить звірства проти українців

Сполучені Штати Америки наразі не мають незалежної інформації для підтвердження інформації про масову страту українських військовополонених російськими солдатами. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

«Ми бачили ці повідомлення, але я не маю незалежних даних, щоб їх підтвердити. Однак важливо, що Україна проводить відповідне розслідування», – зазначив він.

За словами Міллера, Росія з початку війни чинить жахливі дії.

Як повідомлялося, правоохоронці розпочали розслідування інформації, що з'явилася в соцмережах, про те, що російські окупанти стратили українських військовослужбовців, які потрапили в полон, на Покровському напрямку.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та у РФ. Так, подальше розслідування Комісією випадків катувань свідчить про те, що російська влада застосовувала катування в окупованих регіонах України. Нові докази «підтверджують попередній висновок Комісії про те, що катування, вчинені російською владою, були широко поширені».

До слова, раніше було розпочато розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками російської армії. Офіс генпрокурора зауважив, що наразі проводиться низка слідчих та розшукових дій, досліджуються обставини страти для встановлення причетних та винних осіб: «У рамках кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ».

Теги: окупанти полон смерть українці військові Держдепартамент США

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