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Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Голова ОВА Харківщини: На Куп'янському напрямку розширюється зона активних бойових дій, тому мешканцям громад варто евакуюватися
фото: АрміяІнформ

Зеленський обговорив план перемоги із лідерами ЄС на закритій зустрічі

Розширення зони бойових дій на Куп'янському напрямку. Зеленський обговорив план перемоги із лідерами ЄС на закритій зустрічі. Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16. Ізраїль підтвердив ліквідацію голови ХАМАС. Захоплення вірянами Свято-Михайлівського собору в Черкасах. Україна отримала від Канади майже $300 млн.

«Главком» зібрав усі головні новини за 17 жовтня, аби ви були у курсі подій.

Розширення зони бойових дій на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку розширюється зона активних бойових дій, тому мешканцям громад, які зазнають посилених обстрілів, варто евакуюватися. Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Посадовець зазначив, що минулого тижня ОВА подала запит щодо визнання кількох населених пунктів Куп'янщини, включно з райцентром, зоною активних бойових дій.

Зеленський обговорив план перемоги із лідерами ЄС на закритій зустрічі

Президент Володимир Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу, під час якої обговорювався план перемоги. Більшість її учасників його підтримала. За словами Зеленького, сьогодні була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами. 18 з них коментували план перемоги України. 

Також очільник України представив пункти плану перемоги у війні проти Росії. Зеленський зауважив, що план перемоги містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками.

«План перемоги – це місток до успішного проведення другого Саміту миру. Ви можете допомогти реалізувати це. Це захистить не лише Україну, а й країни Балтії, і Скандинавію, і Польщу, і Балкани – усі регіони, на які Росія націлилася», – додав президент.

Україна отримає від Норвегії шість винищувачів F-16

Україна отримає винищувачі F-16 від Норвегії, і перші шість літаків будуть доставлені найближчим часом. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Повідомляється, що під час засідання Ради Україна-НАТО Умєров провів переговори з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом, де висловив подяку норвезькому уряду та народу за їхню безпрецедентну підтримку України в боротьбі проти російської агресії.

Також Нідерланди дозволили Україні використовувати F-16 на території Росії.

Ізраїль підтвердив ліквідацію голови ХАМАС

Ізраїль підтвердив смерть лідера ХАМАС Яхʼї Сінвара. Так, Сінвара ліквідували під час ізраїльської операції на півдні сектора Гази. Бійці 828 бригади ЦАХАЛ, які діяли в цьому районі, виявили та ліквідували трьох бойовиків ХАМАС. Після ідентфиікації тіл вдалося зʼясувати, що один із убитих – Яхʼя Сінвар.

Сінвар був найвпливовішим лідером «Хамасу», який залишився живим після вбивства Ханії. В Ізраїлі його вважають його організатором атаки 7 жовтня 2023 року, коли загинули близько 1 200 ізраїльтян, а 250 – взяли в заручники. Після цієї операції Сінвар не зʼявлявся на публіці – переховувався в розлогій мережі підземних тунелів у секторі Гази.

Захоплення вірянами Свято-Михайлівського собору в Черкасах

Вранці, 17 жовтня, Свято-Михайлівський собор у Черкасах перейшов до Православної церкви України. Внаслідок чого біля храму виникла бійка між вірянами обох конфесій.  Прихожани УПЦ захопили собор, використовуючи сльозогінний газ і вогнегасники проти громади Черкас.

Згодом Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко засвідчив рішення парафіян про перехід Свято-Михайлівського собору до Православної церкви України, а у соборі відбулася перша молитва українською мовою.

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Теги: росія міністр Ізраїль Нідерланди бійка смерть заручники Володимир Зеленський Україна президент ХАМАС влада Олег Синєгубов свято переговори собор Варшава Рустем Умєров

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