Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Скількох українських захисників окупанти стратили на фронті: статистика

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скількох українських захисників окупанти стратили на фронті: статистика
Більша частина страт росіянами українських бійців припала на 2024 рік
фото з відкритих джерел

Зміни у ставленні російських військових відносно українських військовополонених стали помітні з листопада минулого року

Російські солдати стратили 93 українських воїнів. Більша частина даних воєнних злочинів припала на 2024 рік. Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

Бєлоусов прокоментував інформацію про ще одну страту українського військового. Однак, за його слова, наразі підтвердити її неможливо.

«Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне провадження. І наразі ми вже маємо інформацію щодо загибелі 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою. І що важливо зазначити, що десь 80% всіх страт відбулося в цьому році. Що говорить про таке серйозне збільшення цих випадків у 2024 році», – розповів представник Офісу генпрокурора.

За словами посадовця, зміни у ставленні російських військових відносно українських військовополонених стали помітні з листопада минулого року. Ці зміни були у значно гірший бук.

«Мабуть, найбільш таким резонансним прикладом є наші військовополонені, які загинули в Оленівці. Але такі випадки фіксуються й в інших місцях несвободи», – сказав він.

Зокрема, днями було оприлюднено звіт верховного комісара ООН з прав людини, в якому вони зазначили про підтверджений факт страти 10 військовополонених в інших місцях несвободи.

«Ми також це фіксуємо. В нас є великі провадження по місцях несвободи на території РФ, на окупованій території. Ми допитуємо всіх наших військовополонених, які повертаються. Всі вони стають жертвами таких жорстоких катувань. І під час цих катувань, на жаль, частина наших бійців гинуть від рук або представників збройних сил РФ, або від рук представників ФСБ або від ревних працівників», – каже Бєлоусов.

Нагадаємо, у свіжій доповіді щодо України, Моніторингова місія ООН з прав людини повідомила про нові факти порушення росіянами Женевських конвенцій. Організація наголосила, що страти українських військових є серйозними порушеннями та Міжнародно гуманітарного права (МГП).

До слова, правоохоронці розпочали розслідування інформації, що з'явилася в соцмережах, про те, що російські окупанти стратили українських військовослужбовців, які потрапили в полон, на Покровському напрямку.

Читайте також:

Теги: смерть військові окупанти війна Офіс Генерального прокурора

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області дрони уразили склади з боєприпасами
Коли Росія відчує наслідки ударів по військових складах: прогноз розвідки Естонії
27 вересня, 16:21
Продовжуються бої на російсько-українському фронті
Карта бойових дій в Україні станом на 24 вересня 2024 року
24 вересня, 00:11
Президент України Володимир Зеленський на церемонії нагородження премії Американської академії досягнень
Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття
23 вересня, 13:00
Росія збільшує виробництво військової техніки та зброї, обходячи санкції – Зеленський
Росія збільшує виробництво військової техніки та зброї, обходячи санкції – Зеленський
21 вересня, 12:36
Вступ України в НАТО. Словацький міністр лякає «новими конфліктами»
Вступ України в НАТО. Словацький міністр лякає «новими конфліктами»
18 вересня, 23:38
Знаменський храм був побудований у 1912 році і є пам’яткою архітектури місцевого значення.
На Дніпропетровщині окупанти знищили храм Московської церкви (фото)
12 вересня, 21:29
11 вересня Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном і держсекретарем у закордонних справах Британії Девідом Ламмі
Зеленський розповів деталі зустрічі з Блінкеном і Ламмі
12 вересня, 17:57
ДСНС витягли з Дніпра частину безпілотника
Водолази-сапери дістали з Дніпра частину безпілотника (фото)
11 вересня, 10:53
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (ліворуч) та президент США Джо Байден
Байден обговорить з прем'єром Британії дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю
10 вересня, 16:16

Події в Україні

Відключення світла: як діятимуть графіки 5 жовтня
Відключення світла: як діятимуть графіки 5 жовтня
Скількох українських захисників окупанти стратили на фронті: статистика
Скількох українських захисників окупанти стратили на фронті: статистика
ЗСУ можливо доведеться відступити з Покровська: розвідка Естонії назвала причину
ЗСУ можливо доведеться відступити з Покровська: розвідка Естонії назвала причину
На Рівненщині чоловік порізав руки на контрольно-пропускному пункті
На Рівненщині чоловік порізав руки на контрольно-пропускному пункті
Скільки кілометрів залишилося росіянам до Покровська: відповідь місцевої влади
Скільки кілометрів залишилося росіянам до Покровська: відповідь місцевої влади
Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою
Кабмін скоротив термін явки до ТЦК за повісткою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 жовтня: ситуація на фронті
21K
Міжнародний кримінальний суд видасть ордер на арешт Лукашенка? Деталі від DW
13K
Боєць «Айдару» назвав місто, яке стане наступною ціллю росіян після Вугледара
11K
Прогноз магнітних бур на 4-6 жовтня: якою буде сонячна активність
9469
Чому зарплати держслужбовців збільшаться, а освітян – ні. Пояснення голови бюджетного комітету Ради
8069
Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку

Новини

Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 08:03
ISW проаналізував удари Ізраїлю біля російської авіабази у Сирії
Сьогодні, 05:20
Мінлива хмарність та дощі на заході: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:00
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 4 жовтня 2024 року
Вчора, 23:57
Командні пункти на лінії вогню: ще один бункер-штаб передав «Сталевий фронт» Ахметова
Вчора, 14:55

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua