Скількох українських захисників окупанти стратили на фронті: статистика

Зміни у ставленні російських військових відносно українських військовополонених стали помітні з листопада минулого року

Російські солдати стратили 93 українських воїнів. Більша частина даних воєнних злочинів припала на 2024 рік. Про це заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону.

Бєлоусов прокоментував інформацію про ще одну страту українського військового. Однак, за його слова, наразі підтвердити її неможливо.

«Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне провадження. І наразі ми вже маємо інформацію щодо загибелі 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою. І що важливо зазначити, що десь 80% всіх страт відбулося в цьому році. Що говорить про таке серйозне збільшення цих випадків у 2024 році», – розповів представник Офісу генпрокурора.

За словами посадовця, зміни у ставленні російських військових відносно українських військовополонених стали помітні з листопада минулого року. Ці зміни були у значно гірший бук.

«Мабуть, найбільш таким резонансним прикладом є наші військовополонені, які загинули в Оленівці. Але такі випадки фіксуються й в інших місцях несвободи», – сказав він.

Зокрема, днями було оприлюднено звіт верховного комісара ООН з прав людини, в якому вони зазначили про підтверджений факт страти 10 військовополонених в інших місцях несвободи.

«Ми також це фіксуємо. В нас є великі провадження по місцях несвободи на території РФ, на окупованій території. Ми допитуємо всіх наших військовополонених, які повертаються. Всі вони стають жертвами таких жорстоких катувань. І під час цих катувань, на жаль, частина наших бійців гинуть від рук або представників збройних сил РФ, або від рук представників ФСБ або від ревних працівників», – каже Бєлоусов.

Нагадаємо, у свіжій доповіді щодо України, Моніторингова місія ООН з прав людини повідомила про нові факти порушення росіянами Женевських конвенцій. Організація наголосила, що страти українських військових є серйозними порушеннями та Міжнародно гуманітарного права (МГП).

До слова, правоохоронці розпочали розслідування інформації, що з'явилася в соцмережах, про те, що російські окупанти стратили українських військовослужбовців, які потрапили в полон, на Покровському напрямку.