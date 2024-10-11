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Зеленський відреагував на смерть української журналістки Рощиної в російському полоні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський відреагував на смерть української журналістки Рощиної в російському полоні
Загиблу журналістку мали включити до одного з найближчих обмінів полоненими
фото з відкритих джерел

Україна передасть Ватикану список журналістів, які перебувають в російському полоні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. За словами президента, вона була в списках на обмін полоненими. Про це очільник України розповів у вечірньому зверненні.

«Вчора стало відомо про загибель української журналістки в російському полоні. Мої співчуття рідним, але вона була в списках на обмін, і дуже важко вести цю роботу – підштовхувати обміни. І саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема зусиль Ватикану», – каже Зеленський.

Як зазначив президент, Україна передасть Ватикану список журналістів, які перебувають в російському полоні.

«Ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. І ми сподіваємося на підтримку. Ми готуємо на цей місяць зустріч у Канаді саме щодо цього пункту формули миру, щодо гуманітарних питань. Я запросив Ватикан узяти участь», – додав він.

Нагадаємо, в Апостольському палаці Ватикану президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Папою Римським Франциском. Зеленський обговорив з Папою Римським повернення полонених українців.

Як відомо, на окупованій території зникла українська журналістка-фрілансерка, лауреатка премії «Мужність у журналістиці» 2022 року Вікторія Рощина. Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж. Згодом стало відомо, що вона померла в російському полоні.

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб РФ.

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На весь екран
Вікторія Рощина
фото з відкритих джерел

Згодом Вікторія Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.

Востаннє рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває. Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня 2023 року. Також родина зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

Пізніше Росія визнала, що затримала Вікторію Рощину, яка зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованій території. Вікторія перебувала на російській території. Відповідного листа, датованим 17 квітня, від міністерства оборони РФ отримав батько журналістки Володимир Рощин. Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя.

Як повідомлялося, Європейський Союз виступив із заявою про те, що шокований новинами про загибель української журналістки Вікторії Рощиної у російському полоні.

До слова, російські війська не приховують, що мішенню своїх обстрілів і атак вважають українських журналістів. З початку війни окупанти знищили щонайменше 50 працівників медіа, доля ще кількох залишається невідомою. Про це йшлося на британсько-українському вебінарі, присвяченому річниці російського повномасштабного вторгнення, пише Національна спілка журналістів України. 

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Теги: полон Ватикан смерть Володимир Зеленський президент журналіст

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