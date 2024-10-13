Окупанти розстріляли українських військових, Луческу встановив світовий рекорд. Головне за 12 жовтня

Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами українських військовополонених

Окупанти розстріляли українських військових на Курщині, Луческу встановив унікальний світовий рекорд, Одарченка судитимуть заочно. «Главком» склав добірку новин 13 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Стало відомо, що окупанти розстріляли дев’ятьох українських військових на Курщині

Окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Від наших джерел у 1 ОТБр стало відомо, що підари 10 жовтня розстріляли дронщиків та суміжників в районі н.п. Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювались. Проте кількість БК була обмежена і вони були вимушені здатися», – сказано у повідомленні.

У DeepState додали, що загалом, ситуація на Курщині не така радісна. Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.

Вищий антикорупційний суд дозволив спеціальний судовий розгляд щодо нардепа Одарченка

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив спеціальний судовий розгляд щодо нардепа-втікача Андрія Одарченка. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що таке рішення дозволить продовжити розгляд справи за відсутності нардепа-втікача.

«Захисники Одарченка просили зупинити провадження до виконання ухвали про розшук. Захист зазначив, що прокуратура з моменту винесення ухвали про розшук не вчинила жодних дій щодо зʼясування причин неявки чи повідомлення про наявність судових засідань. Захисник заявив, що йому не вистачало свідчень депутата, відсутність яких, нібито, вигідна обвинуваченню», – зазначає Центр протидії корупції.

Іран знову заперечив передачу ракет Росії

Іран не передава Росії балістичні ракети. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

«Я чітко сказав і ще раз повторюю: ми не надавали Росії балістичних ракет. Якщо Європі потрібно щось, щоб заспокоїти шантаж Ізраїлю, краще знайдіть іншу історію», – йдеться у заяві.

Аббас Аракчі додав, що ірано-російська військова співпраця не є новою та має свою історію задовго до початку війни в Україні.

Стало відомо, коли Байден відвідає Німеччину

Президент США Джо Байден наступного тижня відвідає Німеччину. Про це повідомляє Spiegel.

Видання пиши, що офіційні зустрічі з федеральним канцлером Олафом Шольцом, федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром з Байденом заплановані на 18 жовтня.

«Запланований зараз короткий візит, ймовірно, стосуватиметься тих самих політичних питань, перш за все подальших дій західних союзників України та війни на Близькому Сході», – йдеться у матеріалі.

Футбольний тренер Луческу встановив унікальний світовий рекорд

Колишній тренер «Шахтаря» та «Динамо» Мірча Луческу встановив новий світовий рекорд за найдовшою тренерською кар'єрою на чолі однієї збірної. Про це йдеться на сайті Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

У серпні 79-річний Луческу вдруге очолив збірну Румунії. Під його керівництвом команда виграла всі три матчі в дивізіоні С Ліги націй.

Після перемоги Румунії над Кіпром Луческу встановив світовий рекорд: від першого дня призначення його на посаду тренера збірної Румунії минуло 42 роки і 336 днів.

Свій перший матч як тренер збірної Румунії Луческу провів у листопаді 1981 року проти Швейцарії, коли команди зіграли внічию 0:0. Він залишався на посаді до 1986 року, одночасно працюючи тренером бухарестського «Динамо» майже рік.