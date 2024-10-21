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У РФ ліквідовано начальника штабу авіаційної ескадрильї (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У РФ ліквідовано начальника штабу авіаційної ескадрильї (фото, відео)
Ліквідовано воєнного злочинця Дмитра Ґолєнкова
фото: ГУР

Тіло Дмитра Ґолєнкова виявили з множинними травмами голови

У Росії знайдено труп воєнного злочинця Дмитра Ґолєнкова – пілота, відповідального за ракетні удари по Україні. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони.

Зазначається, що труп було виявлено вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села Супонєво під Брянськом.

За даними розвідки, Ґолєнков – пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі «Шайковка» та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

У ГУР розповіли, що ліквідований пілот причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру «Амстор» у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Унаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.

 «Також Ґолєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них – шестеро дітей.

Тіло Дмитра Ґолєнкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

Нагадаємо, що 18 жовтня в центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ «Патріот». Унаслідок цього було ліквідовано офіцера російської окупаційної армії – майора Дмитра Первуху.

Раніше, 27 вересня, у місті Коломна Московської області РФ було знищено полковника російської окупаційної армії Олексія Володимировича Коломєйцева.

Крім того, у Курській області ЗСУ за допомогою безпілотника ліквідували командира десантно-штурмового полку ПДВ РФ підполковника Олександра Куріна із позивним «Шкіпер».

Теги: росія війна смерть пілот росіяни

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