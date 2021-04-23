Стала відома сума штрафу за вихід з футбольної Суперліги

Команди, які вийшли з числа засновників турніру, мають відшкодувати €150 млн

Клуби-багатії, які вирішили створити футбольну Суперлігу, а потім дали задній хід, мають сплатити чималий штраф. Про деталі контракту, який підписували учасники турніру, повідомляє Daily Mail.

У доковорі сказано, що клуби, які вийшли з Суперліги, зіштовхнуться з штрафом в розмірі €150 млн. Це стане величезним фінансовим ударом для шести клубів Прем'єр-ліги та інших, які відмовилися від участі в турнірі. Витік контракту в мережу стався після того, як клуби Суперліги отримали підтримку від УЄФА в п'ятницю. Асоціація вирішила, що не стане застосовувати до них спортивні покарання. Керівники УЄФА вирішили не виключати будь-кого з учасників зі змагань Ліги чемпіонів і Ліги Європи в цьому сезоні і не накладати заборону на участь у турнірах наступного року.

Клуби, які підписали контракт, зобов'язалися брати участь в турнірі протягом 23 років. Вихід з Суперліги був можливий не раніше ніж через три роки. В Європейській Суперлізі повинні були взяти участь 12 європейських клубів – «Реал», «Барселона», «Манчестер Сіті» «Манчестер Юнайтед», «Тоттенгем», «Ліверпуль», «Челсі», «Арсенал», мадридський «Атлетіко», «Ювентус», «Мілан» і «Інтер».