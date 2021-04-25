  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Нападник збірної України з футболу зазнав важкої травми і не зіграє на Євро

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жуніор Мораєс не зіграє на чемпіонаті Європи - Нападник збірної України з футболу зазнав важкої травми і не зіграє на Євро
    Жуніор Мораєс не зіграє на чемпіонаті Європи
    Фото з відкритих джерел

    Жуніор Мораєс на тренуванні порвав хрестоподібну зв’язку коліна

    Другої втрати зазнала збірна України за півтора місяці до чемпіонату Європи з футболу. Слідом за Євгеном Коноплянкою, котрий травмувався під час збору національної команди в березні, пішов на лікарняний і нападник «гірників» Жуніор Мораєс.

    Як повідомляє прес-служба клубу, прикрий епізод стався на тренуванні перед матчем 23 туру чемпіонату України з «Олександрією». Він звернувся до лікарів і обстеження виявило в нього розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Наступного тижня Мораєсу знадобиться операція. За попередніми оцінками медичного департаменту клубу, відновлення футболіста займе близько 6 місяців.

    На початку квітня Мораес виповнилося 34 роки. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а в поточному сезоні відзначився в Прем'єр-лізі 6 разів у 17 зустрічах і подолав рубіж в 100 м'ячів у турнірі.

    Мораєс отримав український паспорт у березні 2019 року. За збірну Андрія Шевченка провів 11 матчів, у яких забив один гол.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Жуніор Мораєш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies