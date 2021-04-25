Нападник збірної України з футболу зазнав важкої травми і не зіграє на Євро

Жуніор Мораєс на тренуванні порвав хрестоподібну зв’язку коліна

Другої втрати зазнала збірна України за півтора місяці до чемпіонату Європи з футболу. Слідом за Євгеном Коноплянкою, котрий травмувався під час збору національної команди в березні, пішов на лікарняний і нападник «гірників» Жуніор Мораєс.

Як повідомляє прес-служба клубу, прикрий епізод стався на тренуванні перед матчем 23 туру чемпіонату України з «Олександрією». Він звернувся до лікарів і обстеження виявило в нього розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Наступного тижня Мораєсу знадобиться операція. За попередніми оцінками медичного департаменту клубу, відновлення футболіста займе близько 6 місяців.

На початку квітня Мораес виповнилося 34 роки. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а в поточному сезоні відзначився в Прем'єр-лізі 6 разів у 17 зустрічах і подолав рубіж в 100 м'ячів у турнірі.

Мораєс отримав український паспорт у березні 2019 року. За збірну Андрія Шевченка провів 11 матчів, у яких забив один гол.