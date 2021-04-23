Абрамович відмовився від футбольної Суперліги через Путіна

«Челсі» вийшов з проекту, бо «Газпром» є головним спонсором Ліги чемпіонів

Англійський клуб «Челсі» відмовився від участі в Суперлізі зовсім не через протести вболівальників, які нагадували збори засланих казачків як під час анексії Криму. Йому надійшла пряма вказівка з Кремля не перешкоджати «Газпрому», який є спонсором Ліги чемпіонів.

Про це пише німецьке видання Suddeutsche Zeitung. За його інформацією, власник «Челсі» Роман Абрамович дав задній хід після вказівок президента РФ Володимира Путіна.

«Кажуть, що Абрамович в понеділок отримав з Кремля чіткий натяк на те, що Суперліга не входить в інтереси Кремля. «Газпром» – найбільша російська державна корпорація – головний спонсор Ліги чемпіонів. Влітку в Санкт-Петербурзі відбудеться Євро, на 2022 рік там заплановано фінал Ліги чемпіонів. І йти в розріз з планами УЄФА там вважають недоцільним, адже можна потрапити ще й під санкції керівного футбольного органу Європи. Тут раптово зіграла свою роль світова політика. Абрамовичу не хочеться сваритися з президентом Путіним», – стверджує джерело.

«Зеніт» з Петербургу також розглядався як кандидат до Суперліги.