Матч ЛЧ «Селтік» – «Шахтар» відсудить нефартовий для «Динамо» арбітр

Поєдинок відбудеться у вівторок, 25 жовтня у Глазго

Головним арбітром зустрічі стане 36-річний Сердар Гезюбююк з Нідерландів

Комітет арбітрів УЄФА опублікував призначення суддів на поєдинок п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів між «Селтіком» та «Шахтарем».

Головним арбітром зустрічі стане 36-річний Сердар Гезюбююк з Нідерландів. На лініях йому допоможуть співвітчизники Йоост ван Зуйлен та Йохан Балдер. Четвертий арбітр Єрун Мансхот.

За систему VAR відповідатиме Денніс Хіглер, а його помічник – Пол ван Бьокель. Обидва голландці також.

Матч «Селтік» – «Шахтар» відбудеться у вівторок, 25 жовтня у Глазго. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. До речі, нещодавно Гезюбююк судив домашній матч «Динамо» з «Ренном» (0:1) у 4-му турі групового етапу Ліги Європи.

Нагадаємо, «Шахтар» зберігає шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Донеччани, окрім «Селтіка», зіграють проти «Лейпцига» в Польщі.

Раніше Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», виконала гімн України перед матчем 7-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо».