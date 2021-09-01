Американка українського походження виграла зимові і літні Паралімпійські ігри

Оксана Мастерз народилася в Хмельницькому і знайшла нову сім’ю за океаном

На Паралімпіаді в Токіо американка українського походження здобула четверту нагороду і першу – золоту. Спортсменка виграла змагання у велоспорті в шосейній гонці. Таким чином, тепер вона має золоті нагороди і з зимових, і з літніх Ігор.

Оксана народилася у Хмельницькому та мала вроджені порушення розвитку, які пов'язують із радіацією від Чорнобильської катастрофи, зокрема ноги різної довжини, відсутність великогомілкових кісток, великого пальця руки та однієї нирки, пише «Суспільне». Пізніше їй довелося погодилася на ампутацію обох ніг.

Батьки віддали її до дитбудинку, а коли Оксані було сім років, її вдочерила американка Ґей Мастерз та вивезла до США.

Нагорода 32-річної Мастерз у Токіо стала дев'ятою в її кар'єрі та дебютною – саме у велоспорті.

Оксана вигравала паралімпійські медалі вже в чотирьох видах спорту – лижному, де двічі стала переможницею, біатлоні, академічному веслуванні і велоспорті.

Мастерз стала 28-ю спортсменкою в історії, яка виграла «золото» на обох Паралімпійських іграх.