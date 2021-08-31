На Паралімпіаді спалахнув гучний скандал за участю України

Максим Коваль, сам того не бажаючи, став знаменитим на весь світ

Малайзійці атакували сецмережі Ігор через те, що в них відібрали золоту медаль

Третє «золото» змагального дня на Паралімпіаді в українській команді виграв штовхальник ядра Максим Коваль. Перед стартом фіналу наша команда разом з грецькою подала протест через те, що деякі спортсмени невчасно з’явилися в кімнаті виклику. Змагання, між тим, розпочалися, їх виграв легкоатлет з Малайзії Зіяд Солкефлі. А коли протест розглянули, то його результат анулювали. Золоту нагороду віддали Ковалю.

Малазійська команда, а також Австралія та Еквадор (результати їх спортсменів теж анулювали) подали зворотній протест. Його будуть розглядати уже вранці за токійським часом (1 вересня). Про це повідомив міністр молоді та спорту Малайзії.

Коли стало відомо про анулювання результату, малазійські шанувальники спортсмена почали активно звинувачувати Україну та Міжнародний паралімпійський комітет в несправедливому рішенні, повідомляє «Суспільне». У трендах малазійського сегменту Twitter на першому місці «Україна», на другому – «Зіяд», а на четвертому – «Максим Коваль». З моменту протесту малазійці написали більше 118 тисяч твітів зі згадкою «Україна» і більше 267 тисяч – «Зіяд».

До критики цього рішення приєдналися також Міністр охорони здоров'я Малайзії: «Ганебне рішення... Вкрадене «золото» та світовий рекорд».

У твіта офіційного аккаунту Паралімпійських ігор про результат штовхання ядра – майже 3 тисячі ретвітів, зазвичай пости не набирають і сотні.

У твіта офіційного аккаунту Токіо-2020 більше 8.5 тисяч ретвітів. Також малазійці залишають гнівні коментарі на сторінці Міжнародного паралімпійського комітету.

Здебільшого малазійці залишають коментарі про те, що «Максим Коваль вкрав золото», а також зі словами «Ганьба Паралімпіаді!» та «Ганьба Україні». Але випускають той факт, що протест був поданий до початку змагань, а сам Коваль до цього немає жодного відношення.

Протест малазійської команди мають розглянути зранку. Церемонія нагородження відбудеться о 04:12 за Києвом.

Анулювання результатів малазійця відбулося через те, що він невчасно з'явився у кімнату виклику перед стартом. Згідно з пунктом правил 4.5, якщо спортсмен порушує правила перебування у цій кімнаті, суперники можуть подати протест, а суддя може допустити атлета до змагань на час розгляду протесту. І уже постфактум анулювати його результати.

Малазійській стороні потрібно довести, що факт порушення відбувся не з вини їхнього атлета.