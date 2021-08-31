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    Українець Кріпак встановив світовий рекорд і став семиразовим чемпіоном Паралімпіад

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    Максим Кріпак здобув у Токіо другу золоту нагороду - Українець Кріпак встановив світовий рекорд і став семиразовим чемпіоном Паралімпіад
    Максим Кріпак здобув у Токіо другу золоту нагороду
    Фото з відкритих джерел

    Плавець здобув другу золоту нагороду на Іграх у Токіо

    Харків’янин Максим Кріпак виграв золоту медаль у плаванні на дистанції 100 метрів батерфляєм. 26-річний українець показав результат 57,74 секунди. Це – новий світовий рекорд.

    Ця перемога стала другою для Максима на Іграх у Токіо і сьомою на Паралімпіадах загалом.

    В останній день літа українські паралімпійці довели кількість здобутих нагород до 63-х. Чемпіоном на 50-метрівці вільним стилем став плавець Андрій Трусов. Срібними призерами стали Оксана Ботурчук в бігу на 400 метрів, Єгор Дементьєв у велоспорті, Максим Варакса в плаванні на 100-метрівйці вільним стилем. Бронзову медаль також виграв плавець Василь Крайник на 200-метрівці комплексним стилем, Євген Богодайко на 50-метрівці вільним стилем, Єлизавета Мерешко на дистанції 100 метрів вільним стилем, та в жіночій естафеті в плаванні.

    Раніше легендарна українська спортсменка розплакалася на Паралімпіаді і завершила кар’єру.

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    Теги: паралімпійські ігри
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    Українець Кріпак встановив світовий рекорд і став семиразовим чемпіоном Паралімпіад