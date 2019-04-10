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    Сейв українця Луніна визнали найкращим за місяць в Іспанії (відео)

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    Андрій Лунін - Сейв українця Луніна визнали найкращим за місяць в Іспанії (відео)
    Андрій Лунін
    CD Leganés

    Момент за участі воротаря збірної України очолив рейтинг найкращих у чемпіонаті Іспанії

    Воротар збірної України та мадридського «Реала» Андрій Лунін, який виступає в оренді у «Леганесі», очолив рейтинг найкращих сейвів у чемпіонаті Іспанії за березень.

    Визнання отримав епізод матчу «Леганеса» проти «Атлетико» (0:1), в якому наш голкіпер відбив штрафний.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тренер «Реала» Зінедін Зідан планує повернути Луніна з оренди до Мадриду, де той має стати другим голкіпером основної команди.

     Читайте також: Андрій Лунін потрапив до символічної збірної туру Прімери за версією Marca
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