Сейв українця Луніна визнали найкращим за місяць в Іспанії (відео)



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Андрій Лунін CD Leganés

Момент за участі воротаря збірної України очолив рейтинг найкращих у чемпіонаті Іспанії

Воротар збірної України та мадридського «Реала» Андрій Лунін, який виступає в оренді у «Леганесі», очолив рейтинг найкращих сейвів у чемпіонаті Іспанії за березень.

Визнання отримав епізод матчу «Леганеса» проти «Атлетико» (0:1), в якому наш голкіпер відбив штрафний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тренер «Реала» Зінедін Зідан планує повернути Луніна з оренди до Мадриду, де той має стати другим голкіпером основної команди.

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