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    Українця визнали найкращим гравцем «Реалу» в січні. Але поки не мадридського

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    Лунін здобув визнання фанів - Українця визнали найкращим гравцем «Реалу» в січні. Але поки не мадридського
    Лунін здобув визнання фанів
    Реал Ов'єдо

    Один з найталановитіших молодих голкіперів у світовому футболі та наш земляк - Андрій Лунін - продовжує доводити свій клас та нагадувати своїм работодавцям про власні амбіції.

    Нині Лунін грає за команду Сегунди «Реал» з Ов’єдо на правах аренди, а належить українець «Реалу» мадридському.

    В Ов’єдо голкіпер з’явився нещодавно й одразу закріпився в основі (що не дивно), а також здобув прихільність місцевої торсиди. Футбольні вболівальники клубу влаштували набіг на твітер-сторінку одного зі спонсорів іспанського клубу - броварні Mahou San Miguel, де проходило опитування та визначали кращого гравця клубу у січні.

    В результаті Лунін переміг і  отримав звання JugadorCincoEstrellas - “5-зірковий гравець”.

    Зазначимо, що українець в Ов’єдо лише кілька тижнів (раніше грав за «Вальядолід»), але за цей час встиг принести «Реалу» чимало приводів для радощів. Цілком можливо, саме постійне місце у воротах «Ов'єдо» та непоганий піар привернуть увагу тренера «Реалу» з Мадриду й вже наступного сезону українець буде доводити свій клас на зовсім іншому рівні.

    Джерело: UA-Футбол

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін Сеґунда ФК «Реал» (Ов'єдо)
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