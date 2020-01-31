Українця визнали найкращим гравцем «Реалу» в січні. Але поки не мадридського



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Лунін здобув визнання фанів Реал Ов'єдо

Один з найталановитіших молодих голкіперів у світовому футболі та наш земляк - Андрій Лунін - продовжує доводити свій клас та нагадувати своїм работодавцям про власні амбіції.

Нині Лунін грає за команду Сегунди «Реал» з Ов’єдо на правах аренди, а належить українець «Реалу» мадридському.

В Ов’єдо голкіпер з’явився нещодавно й одразу закріпився в основі (що не дивно), а також здобув прихільність місцевої торсиди. Футбольні вболівальники клубу влаштували набіг на твітер-сторінку одного зі спонсорів іспанського клубу - броварні Mahou San Miguel, де проходило опитування та визначали кращого гравця клубу у січні.

В результаті Лунін переміг і отримав звання JugadorCincoEstrellas - “5-зірковий гравець”.

Y el #JugadorCincoEstrellas del @RealOviedo en el mes de enero es...¡Lunin! Enhorabuena y gracias a todos por vuestros votos pic.twitter.com/fhPexNSyzP — Fútbol Mahou (@futbolmahou) January 31, 2020

Зазначимо, що українець в Ов’єдо лише кілька тижнів (раніше грав за «Вальядолід»), але за цей час встиг принести «Реалу» чимало приводів для радощів. Цілком можливо, саме постійне місце у воротах «Ов'єдо» та непоганий піар привернуть увагу тренера «Реалу» з Мадриду й вже наступного сезону українець буде доводити свій клас на зовсім іншому рівні.

Джерело: UA-Футбол