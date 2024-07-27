Анонс другого змагального дня Олімпіади. Чого очікувати від українців?

Сергій Куліш виступить у дисципліні, яка принесла йому єдину на цей момент медаль Олімпійських ІГор

У боротьбу вступають представники бадмінтону та плавання, а також спробують дебютувати на турнірі тенісистки

У другий змагальний день Олімпійських Ігор–2024 14 українських спортсменів вийдуть на старт своїх змагань. Вони боротимуться за якомога вищі місця у таких видах спорту, як спортивна гімнастика, дзюдо, кульова стрільба, настільний теніс, плавання, академічне веслування, велоспорт, бадмінтон та веслувальний слалом.

Трьома шансами на медаль 28 липня будуть Богдан Ядов, Вікторія Ус та Яна Беломоіна. Ядов змагатиметься у дзюдо (вагова категорія до 66 кілограмів), Ус виступатиме у півфінальному раунді байдарки у веслувальному слаломі, а Беломоіна – в олімпійському кроскантрі у маунтенбайку. Для всіх інших наших спортсменів відбуватимуться кваліфікаційні змагання або поєдинки перших етапів.

У стрільбі боротиметься за фінал у пневматичній гвинтівці віцечемпіон Олімпіади–2016 Сергій Куліш. Також кваліфікацію намагатиметься подолати юна українська гімнастка Анна Лащевська, яка долатиме повну програму багатоборства.

Олександр Желтяков пливтиме 100–метрівку на спині, намагаючись спершу пробитися до півфіналу, а потім і до фіналу. Також до півфіналу чоловічої двійки парної легкої ваги спробують потрапити Станіслав Ковальов та Ігор Хмара.

Розпочне груповий етап єдина представниця України в бадмінтоні Поліна Бугрова, яка зіграє з сильною індонезійською бадмінтоністкою Маришкою Грегорією Тунюнг. За умов відсутності дощу на кортах Стад Ролан Гаррос матчі 1/32 фіналу повинні були б зіграти Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

Розклад українців 28 липня

10:30. Спортивна гімнастика, жінки. Кваліфікація. Анна Лащевська

Починаючи з 11:00. Дзюдо, чоловіки. Вагова категорія до 66 кг. Попередні сутички. Богдан Ядов

12:15. Кульова стрільба, чоловіки. Пневматична гвинтівка, 10 метрів. Кваліфікація. Сергій Куліш

12:30. Настільний теніс, жінки. 1/32 фіналу. Маргарита Песоцька – Ораван Парананг

12:43. Плавання, чоловіки. 100 метрів на спині. Кваліфікація. Олександр Желтяков

13:00. Академічне веслування, чоловіки. Двійка парна легкої ваги. Попередні заїзди. Станіслав Ковальов/Ігор Хмара

14:30. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/32 фіналу. Еліна Світоліна – Моюка Учіджіма

15:10. Велоспорт, жінки. Маунтенбайк, кроскантрі. Яна Беломоіна

16:00. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/32 фіналу. Марта Костюк – Лулу Сунь

16:30. Веслувальний слалом, жінки. Байдарка. Півфінал. Вікторія Ус

17:30. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/32 фіналу. Ангеліна Калініна – Аранча Рус

19:00. Теніс, жінки. Особиста першість. 1/32 фіналу. Даяна Ястремська – Лаура Пігоссі

У разі виходу до наступних раундів

17:00. Дзюдо, чоловіки. Вагова категорія до 66 кг. Фінальний блок. Богдан Ядов

18:45. Веслувальний слалом, жінки. Байдарка. Фінал. Вікторія Ус

22:32. Плавання, чоловіки. 100 метрів на спині. Півфінал. Олександр Желтяков

Нагадаємо, що в Парижі завершилася дуже насичена ранкова програма змагань першого дня, окрасою якої стала першість з академічного веслування. На Олімпіаді наша країна виступатиме у двох дисциплінах – жіночій четвірці парній та чоловічій двійці парній легкої ваги.

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.