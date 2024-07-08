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Пекін підставив Києву «економічне плече»: закупівлі одного продукту сягли рекорду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пекін підставив Києву «економічне плече»: закупівлі одного продукту сягли рекорду
Китай посилено імпортує соняшниковий шрот з України
фото із відкритих джерел

Експорт українського соняшникового шроту до Китаю в червні збільшився третій місяць поспіль 

Минулого місяця, за попередніми даними, з України на зовнішні ринки було відвантажено близько 412 тис. тонн соняшникового шроту, що на 7% поступається показником попереднього місяця, проте стало найвищим обсягом для зазначеного місяця за всю історію. Про це пише АПК-Інформ.

Скорочення експорту кормового продукту відбулося переважно за рахунок зниження відвантажень до країн Євросоюзу на 40% –до 105 тис. тонн. Це найнижчий місячний показник експорту у цьому напрямі з травня минулого року.

У той же час експорт соняшникового шроту до Китаю в червні зріс третій місяць поспіль, склавши 214 тис. тонн (+3% до травня), що стало найбільшим місячним обсягом поставок для цього напряму з січня 2023 року.

«Усього з початку поточного сезону (вересень-червень) з України було експортовано 4,2 млн тонн шроту, що на 21% перевищило показник в аналогічний період попереднього сезону та стало другим за величиною обсягом експорту для вказаного періоду за всю історію після 2019/20 маркетингового року (4,5 млн тонн). Основним ринком збуту протягом всього сезону залишаються країни ЄС з часткою 43%. Приріст експорту у даному напрямку за 10 місяців маркетингового року складає 32%», – зазначають журналісти ресурсу.

Як нагадує АПК-Інформ, починаючи з цього місяця, в ЄС діє захисне імпортне мито на агропродукцію російського та білоруського походження, що має збільшити привабливість українського шроту на європейському ринку і може підтримати ціни на нього.

Раніше стало відомо, що на китайському ринку спостерігається надлишок кукурудзи, що впливає на внутрішнє виробництво. Багато фермерських господарств не можуть нормально існувати і не готуються знову вирощувати кукурудзу, через те, що ця культура стає економічно не привабливою для Китаю.

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Теги: економіка експорт Китай зерно Україна фермерство фермер

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