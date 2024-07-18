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Російські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Російські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни – ISW
фото з відкритих джерел

ЗМІ мають на меті сформувати в РФ суспільні очікування, що Росія зможе виграти війну

Російські державні ЗМІ готують громадськість до тривалої війни в Україні, обіцяючи, що Росія досягне мети знищити українську державність протягом десяти років. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Медведєв в інтерв'ю російському виданню «Аргументы и факты» 17 липня заявив, що не дарма Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може вступити до альянсу протягом наступних десяти років. Медведєв заявив, що Україна ніколи не приєднається до НАТО, тому що керівництво НАТО зміниться до 2034 року і тому, що «цілком можливо, що України також не існуватиме».

Аналітики інституту зазначили, що Медведєв не сказав прямо, що Україна припинить своє існування до 2034 року. Йомвірно, це був дотичний підтекст його заяв, однак російські ЗМІ, зокрема кремлівський інформаційний канал ТАСС, негайно почали публікувати статті з такими заголовками, як «Медведєв визнав, що Україна перестане існувати в 2034 році» і «Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року».

Експерти вважають, що така інтерпретація має на меті сформувати в РФ суспільні очікування, що Росія зможе виграти війну та досягти своєї мети знищити українську державність протягом десяти років.

Цей кремлівський наратив також прямо підриває окремі спроби окремих кремлівських чиновників припустити, що Росія готова вести переговори про мир з Україною, і далі підкреслює, що єдиним бажаним для Кремля кінцем війни є повне знищення Української держави і народу, підкреслили в ISW.

«Ні Україна, ні Захід не можуть розраховувати на переговори з Росією на російських умовах, якщо російські умови базуються на викоріненні України та її народу в найближчі десять років», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності.

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Теги: росія держава Україна переговори війна

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