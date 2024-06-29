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Рефат Чубаров Голова  Меджлісу кримськотатарського народу

Ми чекали на цю радісну подію. Наріман Джелял вже на волі!

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Наріман Джелял, перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу
фото з відкритих джерел

Запевняємо наших мужніх і незламних співвітчизників, що ми й надалі робитимемо все, що в наших силах, для вашого звільнення

Всевишній не залишив Нарімана Джеляла, його сім'ю, всіх нас без милості!

Тепер уже, вслід за Президентом України Володимиром Зеленським, можна оголосити, що наш друг, брат і соратник, перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял не просто на волі, а вже в Україні!

Не можна говорити у деталях, але запевняю, що Україна боролася і продовжує боротися за звільнення всіх в'язнів кремля. Уповноваженими органами України постійно пропонуються різні варіанти та формати звільнення політв'язнів, у тому числі такі, що враховують стан здоров'я і вік політв’язнів, наявність в них неповнолітніх дітей та літніх батьків, які потребують догляду тощо.

До справи звільнення кримських політв'язнів залучаються різні країни, міжнародні політики, моральні та духовні авторитети…

Однак російська сторона категорично відмовляється звільняти/обмінювати в'язнів кремля – жителів Криму. Звільнення Нарімана Джеляла сталося за збігом багатьох обставин та умов, коли російська сторона, домагаючись звільнення українською стороною потрібних їй людей, була вимушена ухвалити це рішення.

Ми дякуємо всім переговорникам з боку України, серед яких невтомний Рустам Умеров, нині міністр оборони України, за зусилля у звільненні в'язнів Кремля – жителів Криму.

Ми особливо вдячні Президенту України Володимиру Зеленському за його особисті зусилля та постійну взаємодію з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та Меджлісом кримськотатарського народу з метою звільнення всіх в'язнів кремля – кримських татар та етнічних українців.

Поділяючи радість звільнення нашого друга, побратима Нарімана Джеляла з його рідними, друзями, соратниками, ми ще більше усвідомлюємо важливість наших подальших зусиль задля звільнення кожного з в'язнів кремля – жителів Криму.

Запевняємо наших мужніх і незламних співвітчизників, позбавлених волі російськими окупантами за любов і вірність до своєї Батьківщини та свого народу, що ми й надалі робитимемо все, що в наших силах, для вашого звільнення.

Немає жодних сумнівів у тому, що завдяки Українській державі, країнам-партнерам, і, безумовно, Силам оборони України, в підрозділах яких проти російського ворога б’ються і воїни – кримські татари, державний суверенітет України над Кримом буде відновлений і ми зможемо знову всі обнятися в рідному Криму.

Yaşasın Qırımtatar halkı !

Слава Україні!

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: кримські татари Україна звільнення

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Рефат Чубаров

Ми чекали на цю радісну подію. Наріман Джелял вже на волі!
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