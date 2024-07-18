Попит на авто зі США в Україні зріс удвічі: найпопулярніші моделі (фото)

Середній вік вживаних авто зі США в Україні становить шість років

Українці стали активніше привозити вживані авто зі США. За першу половину 2024 року їх імпортували 21,2 тисячі, тобто вдвічі більше, ніж за перше півріччя минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Попри ускладнену логістику, частка авто зі США на вживаному ринку України у 2024 році зросла до 19%. Середній вік цих машин становить шість років. Зазвичай це так звані «битки» – автомобілі після ДТП.

Майже половина авто зі США в Україні (47%) мають бензинові двигуни, а третина (34%) – є електрокарами. Частка гібридів та авто з ГБО однакова – по 7%. Лише 5% машин – дизельні.

Разом з тим, у ТОП 5 найпопулярніших моделей авто з Америки лідирують електромобілі. Перші два місця посідають моделі Tesla. Також мають попит компактні кросовери.

Tesla Model 3 – найпопулярніше авто зі США в Україні фото з відкритих джерел

Найпопулярніші авто зі США в Україні за 2024 рік: