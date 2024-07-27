Українки вийшли до першого фіналу Олімпіади в академічному веслуванні

Успішно стартували на турнірі представниці жіночої четвірки парної

У Парижі завершилася дуже насичена ранкова програма змагань першого дня, окрасою якої стала першість з академічного веслування. На Олімпіаді наша країна виступатиме у двох дисциплінах - жіночій четвірці парній та чоловічій двійці парній легкої ваги.

Саме у чотиримісному екіпажі змагалися сьогодні Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова. Разом з ними в одному заїзді були чинні олімпійські чемпіонки з Китаю та віцечемпіонки світу з Нідерландів.

Перебіг першого раунду змагань

Українки впевнено розпочали виступ, показавши на перших 500 метрах дистанції другий результат після нідерландок. Основна боротьба велася між українським екіпажем та китайським, і незважаючи на спроби китаянок вийти на друге місце, саме четвірка парна з України змогла фінішувати другою та одразу кваліфікуватися до фіналу змагань, який відбудеться 31 липня. Китайському ж екіпажу доведеться виборювати місце у фіналі через втішні заїзди.

На Олімпіаді-2020 наша країна не мала представництва у цьому класі човнів, а у 2016 посіла четверте місце.

Раніше повідомлялося, у яких дисциплінах братимуть участь сьогодні українські спортсмени у перший змагальний день Олімпійських Ігор-2024.

Нагадаємо, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.