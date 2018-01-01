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    «Арсенал» вилетів з Кубка Англії, поступившись «Ноттінгем Форест»

    В обороні у «Арсеналу» був повний бардак
    Лондонський «Арсенал» припинив свої виступи в цьому розіграші Кубка Англії вже на стадії третього раунду, програвши на виїзді «Ноттінгем Форест» (2:4). Арсен Венгер, як і очікувалося, випустив з перших хвилин дублюючий склад. І виправдати надії головного тренера найближчі наступники основи не змогли. Якщо в побудові атак
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    &laquo;Арсенал&raquo; - &laquo;Ноттінгем&raquo;. Фото: Getty Images
    «Арсенал» - «Ноттінгем». Фото: Getty Images

    В обороні у «Арсеналу» був повний бардак

    Лондонський «Арсенал» припинив свої виступи в цьому розіграші Кубка Англії вже на стадії третього раунду, програвши на виїзді «Ноттінгем Форест» (2:4).

    Арсен Венгер, як і очікувалося, випустив з перших хвилин дублюючий склад. І виправдати надії головного тренера найближчі наступники основи не змогли.

    Якщо в побудові атак думка у «Арсеналу» в першому таймі простежувалася, то в обороні був повний бардак - і навіть найдосвідченіший Пер Мертезакер не міг вплинути на своїх партнерів. Що й казати, якщо ще до перерви дубль в ворота Давіда Оспіни оформив правий захисник господарів Ерік Ліхай.

    У другому таймі, коли рахунок став 3:2 на користь «Ноттінгема», здалося, що «Арсенал» може врятувати нічию і перевести справу до перегравання, однак другий призначений в їх ворота пенальті перекреслив всі надії уболівальників «Канонірів».

    Таким чином, «Арсенал» став четвертою командою АПЛ, яка не змогла пробитися в четвертий раунд. До них невдача спіткала «Евертон», «Бернлі» і «Сток Сіті».

    Джерело: sportarena.com

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