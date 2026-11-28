«Народжені перемагати» зробили перший крок у плейоф

Українська команда Navi переграла PARIVISION із Сербії (1:0) у першому раунді PGL Major Singapore 2026 із Counter-Strike 2. Про це повідомляє «Главком».

«Народжені перемагати» здолали суперника, в складі якого грали четверо росіян і один представник Казахстану (13:10). Після першої половини перевага була впевненішою (9:3). Звитягу вітчизняний колектив оформив на мапі Ancient.

Кольори Navi захищали молдованин iM, українські кіберспортсмени b1t та w0nderful, фін Aleksib і makazze з Косова. Наступним суперником буде данський Astralis. Двобій запланований на 28 листопада.

Призовий фонд PGL Major Singapore 2026 склав 1,25 млн доларів. Спершу команди зіграють три раунди групового етапу за швейцарською системою, а потім відбудеться плейоф. У кожен наступний етап «мажора» потраплять по вісім найкращих команд.

До слова, раніше Navi виграли турнір у США з призовим фондом 1 млн доларів. У фінальному протистоянні «Народжені перемагати» здолали GamerLegion (3:0). Українська команда перемогла на мапах Mirage, Anubis та Nuke.

Нагадаємо, українська організація Monte здобула перемогу на CCT Global Finals 2026. У фіналі турніру з CS2 вони здолали Heroic. Успіху вони досягли у форматі best of 5.