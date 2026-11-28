Юніорська збірна України зі скелетону організувала акцію проти заборони напису Free Azov на спортивній формі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону.

Днями Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) заборонила українським скелетоністам використовувати стікери з гештегом #freeazov. Ці написи з'явилися на спорядженні атлетів. Функціонери назвали їх політичними.

У відповідь юніорська збірна України влаштувала мовчазний протест. Скелетоністи зробили групове фото, для якого заклеїли роти чорною стрічкою. Також в акції юні спортсмени використали раніше заборонене спорядження.

До слова, раніше збірна України оголосила склад із несподіванками на перший етап Кубка світу з біатлону. На перший етап заявили 10 біатлоністів. Легендарна Джима не потрапила ні до основної, ні до резервної команд.

Нагадаємо, нещодавно Фінляндія ініціювала обмеження в'їзду російських спортсменів до Шенгенської зони. Пропозицію подала міністерка закордонних справ Еліна Валтонен. Вона також анонсувала бан національного рівня.