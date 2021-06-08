Без Мбаппе в ТОП-10. Названі найдорожчі футболісти світу

До числа провідних гравців не потрапили найсильніші в останні роки Мессі і Роналду

Портал CIES Football Observatory оприлюднив оновлений рейтинг найдорожчих футболістів провідних європейських ліг. Примітно, що до десятки найкращих не потрапив нападник «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе, ціна на якого ще минулого року коливалася в районі €180 млн.

А новим лідером списку став півзахисник «Манчестер Сіті» Філіп Фоден. Разом з ним трійку найдорожчих гравців складають два представника «Манчестер Юнайтед». На четвертому рядку розташувався нападаючий дортмундської «Боруссії» Ерлінг Голанд.

Найдорожчі футболісти:

1. Філіп Фоден («Манчестер Сіті») – €190,2 млн

2. Мейсон Грінвуд («Манчестер Юнайтед») – €178 млн

3. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед») – €159,1 млн

4. Ерлінг Голанд ( «Боруссія» Дортмунд) – €155,5 млн

5. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – €154,3 млн

6. Френкі де Йонг ( «Барселона») – €138,7 млн

7. Педрі («Барселона») – €133,2 млн

8. Альфонсо Девіс («Баварія») – €131,6 млн

9. Жоау Феліш («Атлетіко») – €127,8 млн

10. Мейсон Маунт («Челсі») – €123,6 млн

11. Джейдон Санчо («Боруссія» Дортмунд) – €120,8 млн

12. Кіліан Мбаппе («Парі Сен-Жермен») – €118,3 млн

13. Ферран Торрес («Манчестер Сіті») – €118 млн

14. Кай Гаверц («Челсі») – €116,5 млн

15. Трент Александер-Арнольд («Ліверпуль») – €115 млн