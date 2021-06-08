Ярмоленко став в один ряд з Мессі і Роналду

Півзахисник збірної України є одним з найкращих в світі за показизником гол+передача у складі національної команди

Андрій Ярмоленко, який забив два м‘ячі збірній Кіпру і довів свій гольовий доробок до 40 в національній команді, є одним з найкращих за результативністю дій. У 91 матчі під прапором країни він також віддав 27 гольових передач і його показник склав 0,68.

Як повідомляє Givemesport, найбільше голів і пасів віддав нападник збірної Бразилії Неймар. Кожен його вихід на поле завершується голом команди. У 104-х матчах бразилець забив 65 м’ячів та віддав 44 результативні передачі. Його коефіцієнт склав 1,04.

Другим є нападник «Ліверпуля» Мохамед Салах, третій – Ліонель Мессі.

Топ-10 лідерів в матчах за збірну

Неймар (Бразилія) — 104 матчі, 65 голів, 44 асисти;

Мохамед Салах (Єгипет) — 69 матчів, 43 голи, 21 асист;

Ліонель Мессі (Аргентина) — 143 матчі, 72 голи, 51 асист;

Луїс Суарес (Уругвай) — 116 матчів, 62 голи, 35 асистів;

Кріштіану Роналду (Португалія) — 174 матчі, 103 голи, 41 асист;

Ромелу Лукаку (Бельгія) — 92 матчі, 59 голів, 14 асистів;

Роберт Левандовський (Польща) — 118 матчів, 66 голів, 23 асисти;

Томас Мюллер (Німеччина) — 101 матч, 38 голів, 36 асистів;

Андрій Ярмоленко (Україна) — 91 матч, 40 голів, 27 асистів;

Антуан Грізманн (Франція) — 90 матчів, 36 голів, 27 асистів.