Футболіст Зінченко показав УЗД майбутньої дитини

Олександр Зінченко був одним з найкращих у матчі з Кіпром

Півзахисник забив один з голів у ворота збірної Кіпру і відствяткував його, натягнувши на футболку м’яч

Один з капітанів збірної України, а команду на поле виводять Андрій П’ятов, Андрій Ярмоленко і Олександр Зінченко, на свої сторінці в «інстаграмі» виклав фото з УЗД майбутнього первістка.

Раніше футболіст повідомив, що його дружина, Влада Седан, вагітна.

Учора, 7 червня, українська національна команда розгромила Кіпр у товариському матчі. Зінченко забив один з голів, реалізувавши пенальті, і відсвяткував його, засунувши м'яч під футболку.

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«На одній хвилі з», – написав Зінченко, опублікувавши фото свого святкування і знімок УЗД, на якому видно його майбутню дитину.

Чемпіонат Європи з футболу-2020 мав відбутися минулого літа, але через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік. Україна на груповому етапі зіграє з Нідерландами, Австрією і Північною Македонією.