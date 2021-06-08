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    Футболіст Зінченко показав УЗД майбутньої дитини

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    Олександр Зінченко був одним з найкращих у матчі з Кіпром - Футболіст Зінченко показав УЗД майбутньої дитини
    Олександр Зінченко був одним з найкращих у матчі з Кіпром
    Фото з відкритих джерел

    Півзахисник забив один з голів у ворота збірної Кіпру і відствяткував його, натягнувши на футболку м’яч

    Один з капітанів збірної України, а команду на поле виводять Андрій П’ятов, Андрій Ярмоленко і Олександр Зінченко, на свої сторінці в «інстаграмі» виклав фото з УЗД майбутнього первістка.

    Раніше футболіст повідомив, що його дружина, Влада Седан, вагітна.

    Учора, 7 червня, українська національна команда розгромила Кіпр у товариському матчі. Зінченко забив один з голів, реалізувавши пенальті, і відсвяткував його, засунувши м'яч під футболку.

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    Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

    «На одній хвилі з», – написав Зінченко, опублікувавши фото свого святкування і знімок УЗД, на якому видно його майбутню дитину.

    Чемпіонат Європи з футболу-2020 мав відбутися минулого літа, але через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік. Україна на груповому етапі зіграє з Нідерландами, Австрією і Північною Македонією.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Олександр Зінченко
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    Футболіст Зінченко показав УЗД майбутньої дитини