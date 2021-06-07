Україна вище Росії. Складено рейтинг вартості збірних Євро-2020

Одразу дві національні команди везуть на чемпіонат Європи гравців, які сумарно коштують більше €1 млрд

Збірна України випередила Росію в рейтингу вартості команд на Євро-2020 за версією порталу Transfermarkt.

Українська команда зайняла 17-е місце в списку, вартість гравців, включених в заявку на турнір, оцінюється в €197,2 млн. Найдорожчим футболістом нашої команди є півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський (€30 млн).

Найдорожчою командою турніру визнана збірна Англії (€1,32 млрд), найменша вартість – у футболістів збірної Фінляндії (€44,5 млн).

Рейтинг вартості команд на Євро-2020:

1. Англія (€1,32 млрд)

2. Франція (€1,03 млрд)

3. Німеччина (€936,5 млн)

4. Іспанія (€915 млн)

5. Португалія (€872,5 млн)

6. Італія (€764 млн)

7. Бельгія (€669,4 млн)

8. Нідерланди (€637 млн)

9. Хорватія (€375,8 млн)

10. Туреччина (€325 млн)...

17. Україна (€197,2 млн)

18. Росія (€190,8 млн)...

24. Фінляндія (€44,5 млн)

Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня в 11 містах. Збірна України зіграє в одній групі з Нідерландами, Австрією та північною Македонією.