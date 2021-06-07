Україна вище Росії. Складено рейтинг вартості збірних Євро-2020
Одразу дві національні команди везуть на чемпіонат Європи гравців, які сумарно коштують більше €1 млрд
Збірна України випередила Росію в рейтингу вартості команд на Євро-2020 за версією порталу Transfermarkt.
Українська команда зайняла 17-е місце в списку, вартість гравців, включених в заявку на турнір, оцінюється в €197,2 млн. Найдорожчим футболістом нашої команди є півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський (€30 млн).
Найдорожчою командою турніру визнана збірна Англії (€1,32 млрд), найменша вартість – у футболістів збірної Фінляндії (€44,5 млн).
Рейтинг вартості команд на Євро-2020:
1. Англія (€1,32 млрд)
2. Франція (€1,03 млрд)
3. Німеччина (€936,5 млн)
4. Іспанія (€915 млн)
5. Португалія (€872,5 млн)
6. Італія (€764 млн)
7. Бельгія (€669,4 млн)
8. Нідерланди (€637 млн)
9. Хорватія (€375,8 млн)
10. Туреччина (€325 млн)...
17. Україна (€197,2 млн)
18. Росія (€190,8 млн)...
24. Фінляндія (€44,5 млн)
Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня в 11 містах. Збірна України зіграє в одній групі з Нідерландами, Австрією та північною Македонією.
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