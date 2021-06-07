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    Україна вище Росії. Складено рейтинг вартості збірних Євро-2020

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    Україна вище Росії. Складено рейтинг вартості збірних Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Одразу дві національні команди везуть на чемпіонат Європи гравців, які сумарно коштують більше €1 млрд

    Збірна України випередила Росію в рейтингу вартості команд на Євро-2020 за версією порталу Transfermarkt.

    Українська команда зайняла 17-е місце в списку, вартість гравців, включених в заявку на турнір, оцінюється в €197,2 млн. Найдорожчим футболістом нашої команди є півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський (€30 млн).

    Найдорожчою командою турніру визнана збірна Англії (€1,32 млрд), найменша вартість – у футболістів збірної Фінляндії (€44,5 млн).

    Рейтинг вартості команд на Євро-2020:

    1. Англія (€1,32 млрд)

    2. Франція (€1,03 млрд)

    3. Німеччина (€936,5 млн)

    4. Іспанія (€915 млн)

    5. Португалія (€872,5 млн)

    6. Італія (€764 млн)

    7. Бельгія (€669,4 млн)

    8. Нідерланди (€637 млн)

    9. Хорватія (€375,8 млн)

    10. Туреччина (€325 млн)...

    17. Україна (€197,2 млн)

    18. Росія (€190,8 млн)...

    24. Фінляндія (€44,5 млн)

    Чемпіонат Європи пройде з 11 червня по 11 липня в 11 містах. Збірна України зіграє в одній групі з Нідерландами, Австрією та північною Македонією.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи
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    Україна вище Росії. Складено рейтинг вартості збірних Євро-2020