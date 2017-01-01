Бій Кличко - Джошуа визнаний найкращим в 2017 році за версією HBO

На другому місці поєдинок між Головкіним і Альваресом

Бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа був визнаний найкращим в 2017 році за версією HBO. За цей поєдинок віддали свій голос 9 з 12 експертів телеканалу. Друге місце зайняв нічийний бій між Геннадієм Головкіним і Саулем Альваресом. Про це повідомляє insidehboboxing.com. Нагадаємо, в бою Кличко -



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бій Кличко - Джошуа. Фото: championat.com

На другому місці поєдинок між Головкіним і Альваресом

Бій за титул чемпіона світу в суперважкій вазі між Володимиром Кличком і Ентоні Джошуа був визнаний найкращим в 2017 році за версією HBO.

За цей поєдинок віддали свій голос 9 з 12 експертів телеканалу. Друге місце зайняв нічийний бій між Геннадієм Головкіним і Саулем Альваресом. Про це повідомляє insidehboboxing.com.

Нагадаємо, в бою Кличко - Джошуа, який пройшов в квітні, сильнішим був британець. Ентоні здобув перемогу в 11 раунді технічним нокаутом.

Нагадаємо, що кривдники Володимира Кличка можуть зустрітися на рингу вже наступного літа.