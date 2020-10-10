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    Бразилія і Колумбія розгромно перемогли на старті кваліфікації до мундіалю-2020 (відео)

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    Дуван сапата забив перший гол Колумбії у відбірній кампанії-2022 - Бразилія і Колумбія розгромно перемогли на старті кваліфікації до мундіалю-2020 (відео)
    Дуван сапата забив перший гол Колумбії у відбірній кампанії-2022
    Світлина - Soccerstand

    Обидві команди захопили лідерство за підсумками першого туру

    10 жовтня, у ніч з п’ятниці на суботу за київським часом відбулися два заключних матчі першого турі відбірної кампанії до мундіалю-2022 в Латинській Америці. Очікувані перемоги здобули збірні Колумбії та Бразилії.  

    Колумбія – Венесуела – 3:0

    Голи: 1:0 – Дуван Сапата (16). 2:0 – Луїс Мюріель (26). 3:0 – Луїс Мюріель (45+3)

    Бразилія – Болівія – 5:0

    Голи: 1:0 – Маркіньос (16). 2:0 – Роберто Фірміно (30). 3:0 – Роберто Фірміно (49). 4:0 – Хосе Карраско (66, автогол). 5:0 – Феліппе Коутіньо (73)

    Нагадаємо, що в перший ігровий день відбору в Латинській Америці аргентинець Ліонель Мессі та уругваєць Луїс Суарес порівнялися за результативністю з легендарним бразильцем Роналдо.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Роберто Фірміно Філіппе Коутіньо Дуван Сапата Луїс Мюріель Маркіньос мундіаль-2022 Хосе Карраско
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