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    «Шахтар» розгромно програв у Харкові «Аталанті» і вибув з Ліги чемпіонів (відео)

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    Луїс Мюріель проти Миколи Матвієнка - «Шахтар» розгромно програв у Харкові «Аталанті» і вибув з Ліги чемпіонів (відео)
    Луїс Мюріель проти Миколи Матвієнка
    UEFA.com (c) Getty Images

    Донеччани не спромоглися подолати доволі посередню групу

    Чемпіон України з футболу «Шахтар» пробився в 1/16 фіналу Ліги Європи.

    У заключному турі групового турніру Ліги чемпіонів донеччанам для того, щоб стати в групі другими, було достатньо зіграти внічию з «Аталантою». Але «Шахтар» поєдинок бездарно програв і понизився з чемпіонського турніру в менш статусний.

    «Шахтар» (Донецьк, Україна) - «Аталанта» (Берґамо, Італія) - 0:3

    Голи: 0:1 - Кастань (66). 0:2 - Пашаліч (80). 0:3 - Ґосенс (90+4)

    «Шахтар»: П'ятов - Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі - Алан Патрік, Тарас Степаненко - Тете (Марлос, 59), Віктор Коваленко (Манор Соломон, 71), Тайсон (к) - Жуніор Мораєш. Тренер - Луїш Каштру

    «Аталанта»: Ґолліні - Масьєлло (Руслан Малиновський, 61), Джімсіті, Паломіно - Кастань, Де Рон, Фройлер, Ґосенс - Пашаліч, Алехандро Ґомес (к) (Гатебур, 90) - Мюріель (Ібаньєс, 71). Тренер - Джан П'єро Ґасперіні

    Судді: Цвайєр - Шіффнер, Ахмюллер (усі - Німеччина)

    Попередження: Алан Патрік (50) - Мюріель (23), Фройлер (74), Ібаньєс (90+1)

    На 63-й хвилині попереджено, на 77-й хвилині вилучено (груба гра) Додо

    11 грудня. Харків. ОСК «Металіст». 26 000 глядачів

    Вирішальний гол гості провели на 66-й хвилині. Екс-футболіст харківського «Металіста» Алехандро Ґомес передачею між ніг Сергієві Кривцову вивів на практично порожні ворота Тімоті Кастаня і той не промахнувся.

    Ускладнив завдання гірників недолугим вилученням за грубий фол у середині поля Додо.

    А остаточно всі питання про переможця, замкнувши передачу зі штрафного, зняв Маріо Пашаліч.

    Остаточно ж добила донеччан помилка Тараса Степаненка, який необачно скинув м'яч на Андрія П'ятова перед самим фінальним свистком і допоміг забити Робінові Ґосенсу. 

    В іншому матчі групи С англійський «Манчестер Сіті» завдяки хет-трику Ґабріеля Жезуса переміг 4:1 у Заґребі місцеве «Динамо». При цьому хорвати зусиллями іспанця Дані Ольмо відкрили рахунок у матчі, але втримати переваги не змогли. Четвертий гол у їх ворота незадовго до фінального свистка провів Філ Фоден.

    «Манчестер Сіті» з 14-ма очками виграв групу. «Аталанта» з сімома очками друга, «Шахтар» з шістьма - третій. Заґребське «Динамо» з п'ятьма пунктами замкнуло квартет.

     Читайте також: «Лугано» зазнало кадрових втрат перед матчем Ліги Європи проти «Динамо»
    ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Руслан Малиновський Тете Манор Соломон Сергій Кривцов Ісмаїлі Алан Патрік Марлос Микола Матвієнко Віктор Коваленко Тайсон Філ Фоден Луїш Каштру ФК «Аталанта» Алехандро Ґомес Джан П'єро Ґасперіні Додо П’єрлуїджі Ґолліні Робін Ґосенс Дані Ольмо Луїс Мюріель Тімоті Кастань Маріо Пашаліч Ремо Фройлер
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