«Шахтар» розгромно програв у Харкові «Аталанті» і вибув з Ліги чемпіонів (відео)



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Луїс Мюріель проти Миколи Матвієнка UEFA.com (c) Getty Images

Донеччани не спромоглися подолати доволі посередню групу

Чемпіон України з футболу «Шахтар» пробився в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У заключному турі групового турніру Ліги чемпіонів донеччанам для того, щоб стати в групі другими, було достатньо зіграти внічию з «Аталантою». Але «Шахтар» поєдинок бездарно програв і понизився з чемпіонського турніру в менш статусний.

«Шахтар» (Донецьк, Україна) - «Аталанта» (Берґамо, Італія) - 0:3

Голи: 0:1 - Кастань (66). 0:2 - Пашаліч (80). 0:3 - Ґосенс (90+4)

«Шахтар»: П'ятов - Додо, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі - Алан Патрік, Тарас Степаненко - Тете (Марлос, 59), Віктор Коваленко (Манор Соломон, 71), Тайсон (к) - Жуніор Мораєш. Тренер - Луїш Каштру

«Аталанта»: Ґолліні - Масьєлло (Руслан Малиновський, 61), Джімсіті, Паломіно - Кастань, Де Рон, Фройлер, Ґосенс - Пашаліч, Алехандро Ґомес (к) (Гатебур, 90) - Мюріель (Ібаньєс, 71). Тренер - Джан П'єро Ґасперіні

Судді: Цвайєр - Шіффнер, Ахмюллер (усі - Німеччина)

Попередження: Алан Патрік (50) - Мюріель (23), Фройлер (74), Ібаньєс (90+1)

На 63-й хвилині попереджено, на 77-й хвилині вилучено (груба гра) Додо

11 грудня. Харків. ОСК «Металіст». 26 000 глядачів

Вирішальний гол гості провели на 66-й хвилині. Екс-футболіст харківського «Металіста» Алехандро Ґомес передачею між ніг Сергієві Кривцову вивів на практично порожні ворота Тімоті Кастаня і той не промахнувся.

Ускладнив завдання гірників недолугим вилученням за грубий фол у середині поля Додо.

А остаточно всі питання про переможця, замкнувши передачу зі штрафного, зняв Маріо Пашаліч.

Остаточно ж добила донеччан помилка Тараса Степаненка, який необачно скинув м'яч на Андрія П'ятова перед самим фінальним свистком і допоміг забити Робінові Ґосенсу.

В іншому матчі групи С англійський «Манчестер Сіті» завдяки хет-трику Ґабріеля Жезуса переміг 4:1 у Заґребі місцеве «Динамо». При цьому хорвати зусиллями іспанця Дані Ольмо відкрили рахунок у матчі, але втримати переваги не змогли. Четвертий гол у їх ворота незадовго до фінального свистка провів Філ Фоден.

«Манчестер Сіті» з 14-ма очками виграв групу. «Аталанта» з сімома очками друга, «Шахтар» з шістьма - третій. Заґребське «Динамо» з п'ятьма пунктами замкнуло квартет.