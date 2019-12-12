Ліга чемпіонів. «Баварія» завершила групу без втрат, «Атлетіко» побив росіян (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майже русофобський кульбіт Феліпе з «Атлетіко», який забив другий м'яч «Локомотиву» UEFA.com (c) Getty Images

Перед заключними матчами суперечливих ситуацій майже не було

Зіграні щість заключних матчів групового турніру Ліги чемпіонів-2019/2020.

Поєдинки трьох останніх квартетів у більшій мірі були позбавлені турнірної інтриги. В ліпшому разі, стосувалася вона боротьби за треті місця, які дають перепустку в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Єдина суперечність у контексті боротьби за плей-оф Ліги чемпіонів торкалася групи D. Але й там дива не сталося. Мадридський «Атлетіко», прогнозовано обігравши невдах із Росії, спокійно потрапив в 1/8 фіналу слідом за туринським «Ювентусом», який це право ґарантував собі достроково.

Група А

«Брюґґе» (Бельгія) - «Реал» (Мадрид, Іспанія) - 1:3

Голи: 0:1 - Родриґо (53). 1:1 - Ванакен (55). 1:2 - Жуніор Вінісіус (64). 1:3 - Модріч (90+1)

«Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція) - «Ґалатасарай» (Стамбул, Туреччина) - 5:0

Голи: 1:0 - Ікарді (32). 2:0 - Сарабія (35). 3:0 - Неймар (47). 4:0 - Мбаппе (63). 5:0 - Кавані (83, з пенальті)

Становище команд: «ПСЖ» 16, «Реал» 11, «Брюґґе» - 3, «Ґалатасарай» - 2

Група В

«Баварія» (Мюнхен, Німеччина) - «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) - 3:1

Голи: 1:0 - Кінґслі Коман (14). 1:1 - Сессеньон (20). 2:1 - Томас Мюллер (45). 3:1 - Коутіньо (64)

«Олімпіакос» (Пірей, Греція) - «Црвена Звезда» (Белград, Сербія) - 1:0

Гол: 1:0 - Ель-Арабі (86, з пенальті)

На 43-й хвилині Томане («Црвена Звезда») не реалізував пенальті

Підсумкове становище команд: «Баварія» - 18, «Тоттнем Готспур» - 10, «Олімпіакос» - 5, «Црвена Звезда» - 3

Група D

«Атлетіко» (Мадрид, Іспанія) - «Локомотив» (Москва, РФ) - 2:0

Голи: 1:0 - Жоау Фелікс (17, з пенальті). 2:0 - Феліпе (54)

На 2-й хвилині Тріпп'єр («Атлетіко») не реалізував пенальті

«Байєр» (Леверкузен, Німеччина) - «Ювентус» (Турин, Італія) - 0:2

Голи: 0:1 - Кріштіану Роналду (76). 0:2 - Іґуаїн (90+2)

Підсумкове становище команд: «Ювентус» - 16, «Атлетіко» - 10, «Байєр» - 6, «Локомотив» - 3

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів будуть зіграні навесні. Жеребкування відбудеться у понеділок, 16 грудня.