Грузія приблизилася до виходу на футбольне Євро-2021 та решта матчів плей-оф (відео)



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Ісландці Арон Ґуннарссон і Ґюльфі Сіґурдссон, який зробив у матчі з румунами дубль, святкують вихід у фінал кваліфікації Світлина - Фейсбук Ґульфі Сіґурдссона

Долю трьох протистоянь вирішила серія пенальті

8 жовтня у восьми європейських містах відбулися поєдинки плей-оф кваліфікації на футбольне Євро, яке мало відбутися цьогоріч у червні, але перенесене на наступний рік через пандемію коронавірусу.

Чотири заключних путівки на континентальну першість розігруються через кожен з чотирьох дивізіонів Ліги націй. Завдяки такому формату в фінальну частину Євро точно потрапить хтось із футбольних карликів. Скажімо, збірна Грузії, яка вчора завдяки голу з пенальті колишнього гравця «Маріуполя» та «Чорноморця» Торніке Окріашвілі перемогла білорусів і тепер 12 листопада зіграє у вирішальному поєдинку за право виступати на чемпіонаті Європи з македонцями.

Хоча найцікавіші поєдинки, звісно, зіграли збірні з вищих дивізіонів. Скажімо, дубль Серґея Мілінковіча-Савіча приніс Сербії в екстра-таймі трохи несподівану перемогу над Норвегією. Словаччина завдяки воротарю Мареку Родаку, який відбив пенальті від Алана Брауна, перемогла в післяматчевій серії Ірландію. Хоча в ігровий час ближчими до перемоги були суперники.

Натомість Ізраїль програв післяматчеву серію Шотландії через промах свого лідера Ерана Загаві.

Натомість лідерський фактор виявився визначальним у протистоянні Ісландії та Румунії. Дубль Ґюльфі Сіґурдссона приблизив скандинавів до другого поспіль їх Євро.

Грузія – Білорусь – 1:0

Гол: 1:0 – Окріашвілі (7, з пенальті)

Боснія і Герцеґовина – Північна Ірландія – 1:2, по пенальті 3:4

Голи: 1:0 – Раде Круніч (14). 1:1 – Нейл Макґінн (53)

Болгарія – Угорщина – 1:3

Голи: 0:1 – Віллі Орбан (17). 0:2 – Жольт Кальмар (47). 0:3 – Неманья Ніколіч (75). 1:3 – Ґеорґі Йомов (89)

Ісландія – Румунія – 2:1

Голи: 1:0 – Ґюльфі Сіґурдссон (16). 2:0 – Ґюльфі Сіґурдссон (35). 2:1 – Александру Максім (63, з пенальті)

Македонія – Косово – 2:1

Голи: 1:0 – Кололлі (16, автогол). 1:1 – Гадерґйонай (29). 2:1 – Дарко Вельковскі (33)

Норвегія – Сербія – 1:2 д.ч.

Голи: 0:1 – Мілінковіч-Савіч (82). 1:1 – Матіас Норманн (88). 1:2 – Мілінковіч-Савіч (102)

Шотландія – Ізраїль – 0:0, по пенальті 5:3

Словаччина – Ірландія – 0:0, по пенальті 4:2

У фіналі кваліфікації плей-оф Євро-2021 12 листопада зіграють: Угорщина – Ісландія, Північна Ірландія – Словаччина, Сербія – Шотландія, Грузія – Македонія.